https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kpss-on-lisans-sonuclari-aciklandi-1088233136.html

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:15+0300

2024-09-20T10:15+0300

2024-09-20T10:15+0300

türkiye

kpss

kpss sınavı

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Kamu Personeli Seçme Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/semih-senturkten-fenerbahceye-duygu-dolu-elveda-duygularimin-ne-kadar-yogun-oldugunu-anlatmak-1088231651.html

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kpss, kpss sınavı