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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kpss-on-lisans-sonuclari-aciklandi-1088233136.html
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Kamu Personeli Seçme Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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kpss, kpss sınavı
kpss, kpss sınavı

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

10:15 20.09.2024
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Fotoğraf : ÖSYM
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KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Semih Şentürk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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