https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kpss-on-lisans-sonuclari-aciklandi-1088233136.html
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:15+0300
2024-09-20T10:15+0300
2024-09-20T10:15+0300
türkiye
kpss
kpss sınavı
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Kamu Personeli Seçme Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/semih-senturkten-fenerbahceye-duygu-dolu-elveda-duygularimin-ne-kadar-yogun-oldugunu-anlatmak-1088231651.html
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kpss, kpss sınavı
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.