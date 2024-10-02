https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kafa-yapisi-bozuk-buzagi-dunyaya-geldi-sahibi-25-yildir-ilk-kez-gordum-dedi-1088737601.html
Kafa yapısı bozuk buzağı dünyaya geldi: Sahibi '25 yıldır ilk kez gördüm' dedi
Kafa yapısı bozuk buzağı dünyaya geldi: Sahibi '25 yıldır ilk kez gördüm' dedi
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet Polat, gebe ineğinin doğumu sırasında dünyaya gelen buzağıyı görünce korktu. Doğan buzağının kafa... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T22:01+0300
2024-10-02T22:01+0300
2024-10-02T22:01+0300
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buzağı
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Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Polat, ineğinin doğurduğu kafası olmayan buzağıyı görünce veterineri aradı.Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Mehmet Polat 25 yıldır hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Dün akşam saatlerinde gebe ineğini kontrol etmek için gittiği sırada doğurduğunu gören besici Mehmet Polat doğan buzağıyı görünce korkudan veterineri aradı. Hayvanı kayda alan Mehmet Polat çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı beslemeye devam ediyor. 'İlk defa böyle bir şey gördüm'İneğinin doğum olayını anlatan hayvan sahibi Mehmet Polat şöyle konuştu:Buzağılarda doğum bozuklukları nedir?Buzağılarda doğum bozuklukları (konjenital anormallikler), doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan yapısal veya fonksiyonel anormallikler olarak bilinir. Bu bozukluklar, genetik faktörlerden, çevresel etmenlerden veya anne karnında gelişim sırasında meydana gelen hatalardan kaynaklanabilir. Bu tür bozukluklar, buzağıların sağlığını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Doğumsal Anatomik Anormallikler Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Anormallikler
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kafası olmayan buzağı, kafa yapısı bozuk buzağı, yozgat buzağı, doğum yapan inek
kafası olmayan buzağı, kafa yapısı bozuk buzağı, yozgat buzağı, doğum yapan inek
Kafa yapısı bozuk buzağı dünyaya geldi: Sahibi '25 yıldır ilk kez gördüm' dedi
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet Polat, gebe ineğinin doğumu sırasında dünyaya gelen buzağıyı görünce korktu. Doğan buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı görür görmez veterineri aradı.
Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Polat, ineğinin doğurduğu kafası olmayan buzağıyı görünce veterineri aradı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Mehmet Polat 25 yıldır hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Dün akşam saatlerinde gebe ineğini kontrol etmek için gittiği sırada doğurduğunu gören besici Mehmet Polat doğan buzağıyı görünce korkudan veterineri aradı. Hayvanı kayda alan Mehmet Polat çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı beslemeye devam ediyor.
'İlk defa böyle bir şey gördüm'
İneğinin doğum olayını anlatan hayvan sahibi Mehmet Polat şöyle konuştu:
Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğim gebeydi, gelip gidip kontrol ediyorduk. Son kontrolümüzde inek doğum yaptı, biz de yardım ettik. Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu. İlk başta ürperdik, kafası çok değişik bir şeydi. Korktum veterineri aradım. Veteriner de aşıdan dolayı olabileceğini söyledi. Sonuç nasıl olur bilemiyorum. Aşının bozuk olabileceğinden veya anne karnında kızamık hastalığından dolayı da olabileceğini söylüyor. Tam teşhis konulamadı. Çene büyümemiş, ağzı doberman köpekleri gibiydi, dili ağzına sığmıyordu, burnu yanağındaydı. Çok değişik bir şeydi, kafa top gibiydi. Kafasının üstü pamuk gibiydi, demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvandı. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık
Buzağılarda doğum bozuklukları nedir?
Buzağılarda doğum bozuklukları (konjenital anormallikler), doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan yapısal veya fonksiyonel anormallikler olarak bilinir. Bu bozukluklar, genetik faktörlerden, çevresel etmenlerden veya anne karnında gelişim sırasında meydana gelen hatalardan kaynaklanabilir. Bu tür bozukluklar, buzağıların sağlığını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.
Doğumsal Anatomik Anormallikler
Polidaktili
: Normalden fazla parmak veya tırnak oluşumu.
Artrogripozis
: Eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı.
Siyam ikizi (Koinik buzağılar)
: İkizlerin kısmen birleşik doğması.
Kifoskolyoz
: Omurganın anormal eğriliği.
Hidrosefali
: Beyinde aşırı sıvı birikmesi, kafanın büyümesine neden olur.
Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Anormallikler
Vitamin veya mineral eksiklikleri
: Örneğin, A vitamini eksikliği göz bozukluklarına veya kemik deformasyonlarına neden olabilir.
Zararlı maddeler veya toksinlere maruz kalma
: Hamile ineklerin toksik bitkiler tüketmesi veya ilaçların yan etkisi sonucu buzağılarda gelişimsel bozukluklar görülebilir.