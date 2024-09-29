https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/ugandali-muhammedi-yuzundeki-5-kiloluk-kitleden-turk-doktorlar-kurtardi-1088585527.html
Ugandalı Muhammed'i, yüzündeki 5 kiloluk kitleden Türk doktorlar kurtardı
Ugandalı Muhammed'i, yüzündeki 5 kiloluk kitleden Türk doktorlar kurtardı
Sputnik Türkiye
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da Türk doktorlar... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T20:37+0300
2024-09-29T20:37+0300
2024-09-29T20:37+0300
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Uganda'da Muhammed Ramazan yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorları sayesinde kurtuldu.TİKA ve Uganda Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Uganda'da sağlık tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik grup, 11 gün boyunca Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene ve uygun görülen hastaları ameliyat etti. Uganda'da organizasyon kapsamında yaklaşık bin 500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi.Ugandalı Muhammed Ramazan tedavi edildiUganda'da yapılan operasyonlarda 39 yaşındaki Muhammed Ramazan isimli hastadan da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında keloid kitlesi alındı. Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı "TADD ve TİKA işbirliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Uganda sağlık organizasyonunda hayatımda hiç görmediğim büyüklükte bir keloid vakası ile karşı karşıyayız" dedi.'20 cm uzunluğunda sakaldan da uzun'İlk yöntemin cerrahi olmadığını belirten Doktor Dadacı "Gerçekten sakaldan da uzun, yaklaşık 20 santimetre aşağı uzamış bir keloid kitlesi. Ayrıca kulak arkalarında da bulunuyor ama bunu temizleyip hastayı rahat bir pozisyona getirdik" ifadesinde bulundu.'Yaklaşık bir hafta sonra kapanır'Hastalığın normal hastalarda bir hafta sonra kendi kendine iyileşmesi gerekirken bazı vakalarda uzayabileceğini belirten Cerrah Dadacı "Keloid durumunda yara iyileştikten sonra fren mekanizması durur ve yara 'iyileştim' demeyerek doku üretmeye devam eder" dedi.'7-8 senedir hasta'Tedavi edilerek Muhammed'in kurtarıldığını belirten Doktor Dadacı "Yaklaşık 7-8 senedir hasta bu şekilde boynunu bağlayarak 5 kilograma yakın kitleyle zor şartlarda geziyordu ve bundan kurtulmuş oldu" şeklinde konuştu. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Ugandalı hasta taburcu edildi.Keloid Nedir? Nasıl geçer?Keloid, cilt yaralanması veya travması sonrasında oluşan aşırı skar doku olarak bilinir. Normal bir yara iyileşme sürecinde vücut, yarayı onarmak için kollajen adı verilen bir protein üretir. Ancak keloidlerde bu süreç anormal bir şekilde devam eder ve yara bölgesinde aşırı miktarda kollajen birikmesiyle cilt yüzeyinin üzerinde yükselen, sert ve genellikle düzensiz şekilli bir doku oluşur. Keloidler genellikle orijinal yaradan daha büyük olabilir ve cildin doğal sınırlarının ötesine taşabilir. Doktorlar ilaç, buz tedavisi ve lazer gibi yöntemler ile hastalığı tedavi eder.Keloidlerin özellikleri nedir?Keloidler nasıl oluşur?
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ugandalı muhammed, 5 kg kitle, keloid nedir, keloid hastası
ugandalı muhammed, 5 kg kitle, keloid nedir, keloid hastası
Ugandalı Muhammed'i, yüzündeki 5 kiloluk kitleden Türk doktorlar kurtardı
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da Türk doktorlar tarafından bin 500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar arasında Ugandalı Muhammed'in 5 kiloluk keloid kitlesi de temizlendi.
Uganda'da Muhammed Ramazan yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorları sayesinde kurtuldu.
TİKA ve Uganda Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Uganda'da sağlık tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik grup, 11 gün boyunca Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene ve uygun görülen hastaları ameliyat etti. Uganda'da organizasyon kapsamında yaklaşık bin 500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi.
Ugandalı Muhammed Ramazan tedavi edildi
Uganda'da yapılan operasyonlarda 39 yaşındaki Muhammed Ramazan isimli hastadan da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında keloid kitlesi alındı. Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı "TADD ve TİKA işbirliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Uganda sağlık organizasyonunda hayatımda hiç görmediğim büyüklükte bir keloid vakası ile karşı karşıyayız" dedi.
'20 cm uzunluğunda sakaldan da uzun'
İlk yöntemin cerrahi olmadığını belirten Doktor Dadacı "Gerçekten sakaldan da uzun, yaklaşık 20 santimetre aşağı uzamış bir keloid kitlesi. Ayrıca kulak arkalarında da bulunuyor ama bunu temizleyip hastayı rahat bir pozisyona getirdik" ifadesinde bulundu.
'Yaklaşık bir hafta sonra kapanır'
Hastalığın normal hastalarda bir hafta sonra kendi kendine iyileşmesi gerekirken bazı vakalarda uzayabileceğini belirten Cerrah Dadacı "Keloid durumunda yara iyileştikten sonra fren mekanizması durur ve yara 'iyileştim' demeyerek doku üretmeye devam eder" dedi.
Tedavi edilerek Muhammed'in kurtarıldığını belirten Doktor Dadacı "Yaklaşık 7-8 senedir hasta bu şekilde boynunu bağlayarak 5 kilograma yakın kitleyle zor şartlarda geziyordu ve bundan kurtulmuş oldu" şeklinde konuştu. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Ugandalı hasta taburcu edildi.
Keloid Nedir? Nasıl geçer?
Keloid, cilt yaralanması veya travması sonrasında oluşan aşırı skar doku olarak bilinir. Normal bir yara iyileşme sürecinde vücut, yarayı onarmak için kollajen adı verilen bir protein üretir. Ancak keloidlerde bu süreç anormal bir şekilde devam eder ve yara bölgesinde aşırı miktarda kollajen birikmesiyle cilt yüzeyinin üzerinde yükselen, sert ve genellikle düzensiz şekilli bir doku oluşur. Keloidler genellikle orijinal yaradan daha büyük olabilir ve cildin doğal sınırlarının ötesine taşabilir. Doktorlar ilaç, buz tedavisi ve lazer gibi yöntemler ile hastalığı tedavi eder.
Keloidlerin özellikleri nedir?
Renk:
Keloidler genellikle kırmızı, pembe veya koyu kahverengi olabilir.
Boyut:
Zamanla büyüyebilir ve yara alanının ötesine yayılabilir.
Şekil:
Kabartılı, sert ve pürüzlü bir dokuya sahiptir.
Kaşıntı:
Oluştuğu bölgede kaşıntı veya hassasiyet yapabilir.
Acı:
Bazı durumlarda ağrılı olabilir, özellikle büyürken.
Kesikler, yanıklar, cerrahi yaralar, akne izleri ve hatta aşı yerleri gibi cilt yaralanmaları sonrasında gelişebilir.
Herkes keloid
geliştirebilir ancak genetik yatkınlık, koyu ten rengine sahip olanlarda daha sık görüldüğü ifade edildi.