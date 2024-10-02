https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/japonyanin-yeni-hukumetinden-cin-aciklamasi-1088738774.html

Japonya'nın yeni hükümetinden Çin açıklaması

Japonya'nın yeni hükümetinden Çin açıklaması

Sputnik Türkiye

Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, yeni Japonya Başbakanı İşiba'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklamasında Çin ile... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T23:07+0300

2024-10-02T23:07+0300

2024-10-02T23:07+0300

dünya

japonya

çin

açıklama

hükümet sözcüsü

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Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeni Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklama yaptı.Hayaşi, Şi'nin tebrik mesajının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu ifade ederek, Japonya ve Çin arasında sorun ve endişeler olsa da ortak çabalarla yapıcı ve istikrarlı ilişki inşa etmeyi umduklarını kaydetti.Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hayaşi, bu konuda Pekin yönetimiyle iletişimi artırmaya istekli olduklarını söyledi.'Asya'da NATO gibi bir kuruluş'Japan Times'ın haberine göre, yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Başbakan İşiba'nın "Asya'da NATO gibi bir kuruluş" düşüncesi hakkındaki açıklamasında, bu konseptin orta ya da uzun vadede ele alınması gereken bir fikir olduğunu ifade etti.Yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, bölgede savunma alanında ortak yükümlülükleri kapsayan bir çerçeveyi hemen kurmanın zor olacağını belirtti. Ayrıca İvaya, Çin ile ilişkilerde 'denge diyaloğu ve caydırıcılığa' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmek istediğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/japonyanin-yeni-basbakani-sigeru-ilk-telefon-gorusmesini-biden-ile-yapti-1088702997.html

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japonya, çin, açıklama, hükümet sözcüsü