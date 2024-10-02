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Japonya'nın yeni hükümetinden Çin açıklaması
Japonya'nın yeni hükümetinden Çin açıklaması
Sputnik Türkiye
Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, yeni Japonya Başbakanı İşiba'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklamasında Çin ile... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T23:07+0300
2024-10-02T23:07+0300
dünya
japonya
çin
açıklama
hükümet sözcüsü
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Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeni Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklama yaptı.Hayaşi, Şi'nin tebrik mesajının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu ifade ederek, Japonya ve Çin arasında sorun ve endişeler olsa da ortak çabalarla yapıcı ve istikrarlı ilişki inşa etmeyi umduklarını kaydetti.Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hayaşi, bu konuda Pekin yönetimiyle iletişimi artırmaya istekli olduklarını söyledi.'Asya'da NATO gibi bir kuruluş'Japan Times'ın haberine göre, yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Başbakan İşiba'nın "Asya'da NATO gibi bir kuruluş" düşüncesi hakkındaki açıklamasında, bu konseptin orta ya da uzun vadede ele alınması gereken bir fikir olduğunu ifade etti.Yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, bölgede savunma alanında ortak yükümlülükleri kapsayan bir çerçeveyi hemen kurmanın zor olacağını belirtti. Ayrıca İvaya, Çin ile ilişkilerde 'denge diyaloğu ve caydırıcılığa' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmek istediğini dile getirdi.
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japonya, çin, açıklama, hükümet sözcüsü
japonya, çin, açıklama, hükümet sözcüsü

Japonya'nın yeni hükümetinden Çin açıklaması

23:07 02.10.2024
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJaponya - Bayrağı
Japonya - Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, yeni Japonya Başbakanı İşiba'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklamasında Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Japonya'da Yeni Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeni Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya gönderdiği tebrik mesajına ilişkin açıklama yaptı.
Hayaşi, Şi'nin tebrik mesajının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu ifade ederek, Japonya ve Çin arasında sorun ve endişeler olsa da ortak çabalarla yapıcı ve istikrarlı ilişki inşa etmeyi umduklarını kaydetti.
Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hayaşi, bu konuda Pekin yönetimiyle iletişimi artırmaya istekli olduklarını söyledi.

'Asya'da NATO gibi bir kuruluş'

Japan Times'ın haberine göre, yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Başbakan İşiba'nın "Asya'da NATO gibi bir kuruluş" düşüncesi hakkındaki açıklamasında, bu konseptin orta ya da uzun vadede ele alınması gereken bir fikir olduğunu ifade etti.
Yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, bölgede savunma alanında ortak yükümlülükleri kapsayan bir çerçeveyi hemen kurmanın zor olacağını belirtti. Ayrıca İvaya, Çin ile ilişkilerde 'denge diyaloğu ve caydırıcılığa' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmek istediğini dile getirdi.
Japonya’nın yeni Başbakanı Şigeru, ilk telefon görüşmesini Biden ile yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
DÜNYA
Japonya’nın yeni Başbakanı Şigeru, ilk telefon görüşmesini Biden ile yaptı
12:22
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