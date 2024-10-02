https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/japonyanin-yeni-basbakani-sigeru-ilk-telefon-gorusmesini-biden-ile-yapti-1088702997.html
Japonya’nın yeni Başbakanı Şigeru, ilk telefon görüşmesini Biden ile yaptı
Japonya’nın yeni Başbakanı Şigeru, ilk telefon görüşmesini Biden ile yaptı
Sputnik Türkiye
Kabinesiyle dün göreve başlayan Japonya Başbakan Şigeru, ilk telefon görüşmesini ABD Başkanı Biden ile yaparak ‘Japonya-ABD İttifakını güçlendirmenin yönetimin... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:22+0300
2024-10-02T12:22+0300
2024-10-02T12:22+0300
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Japonya’nın 102. Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim’deki erken seçimlere kadar görevde kalacak yeni kabinesini tanıtmıştı. Şigeru, bugün ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Başbakanlığı'ndan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada “İki lider, Japonya-ABD-Kore Cumhuriyeti (ROK), Japonya-Avustralya-Hindistan-ABD ve Japonya-ABD-Filipinler gibi benzer düşünen ülkelerin ağlarını daha da geliştirme konusunda hemfikirdi” denildi.Öte yandan Tokyo'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bugün düzenlenen devir teslim töreninde eski Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, görevini yeni Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'ya teslim etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/tersine-goc-sasirtti-guney-koreden-kuzeye-geri-donmek-isteyen-siginmaci-sinirda-calinti-arabayla-1088701978.html
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japonya, japonya başbakanı, shigeru ishiba, abd, joe biden
japonya, japonya başbakanı, shigeru ishiba, abd, joe biden
Japonya’nın yeni Başbakanı Şigeru, ilk telefon görüşmesini Biden ile yaptı
Kabinesiyle dün göreve başlayan Japonya Başbakan Şigeru, ilk telefon görüşmesini ABD Başkanı Biden ile yaparak ‘Japonya-ABD İttifakını güçlendirmenin yönetimin dış ve güvenlik politikasının en önemli önceliği olduğunu’ belirtti.
Japonya’nın 102. Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim’deki erken seçimlere kadar görevde kalacak yeni kabinesini tanıtmıştı. Şigeru, bugün ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Başbakanlığı'ndan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada “İki lider, Japonya-ABD-Kore Cumhuriyeti (ROK), Japonya-Avustralya-Hindistan-ABD ve Japonya-ABD-Filipinler gibi benzer düşünen ülkelerin ağlarını daha da geliştirme konusunda hemfikirdi” denildi.
Öte yandan Tokyo'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bugün düzenlenen devir teslim töreninde eski Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, görevini yeni Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'ya teslim etti.