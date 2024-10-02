https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/tersine-goc-sasirtti-guney-koreden-kuzeye-geri-donmek-isteyen-siginmaci-sinirda-calinti-arabayla-1088701978.html
Tersine göç şaşırttı: Güney Kore'den Kuzey'e geri dönmek isteyen sığınmacı, sınırda çalıntı arabayla yakalandı
Tersine göç şaşırttı: Güney Kore'den Kuzey'e geri dönmek isteyen sığınmacı, sınırda çalıntı arabayla yakalandı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore'den Güney'e iltica eden bir adam, Kuzey'e geri dönmek isteyince çaldığı bir otobüsle sınırda duran bariyerlere çarparak yakalandı. Yaklaşık on... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:18+0300
2024-10-02T12:18+0300
2024-10-02T12:18+0300
dünya
asya & pasifik
güney kore
kuzey kore
sınır
sığınmacı
firari
kaçak
kaçak göçmenler
kaçak göç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102965/74/1029657428_0:127:4001:2377_1920x0_80_0_0_4320d2a8d21825498695d86359f8ac0b.jpg
10 yıl önce Kuzey Kore'den Güney Kore'ye iltica eden bir adam, Güney'de yaşadığı zorlukların ardından evine geri dönmek istedi ve çalıntı bir otobüsle, sınırı geçerek Kuzey Kore sınırlarına girmeye çalıştı.Salı günü yaşanan olayda, Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran Birleşme Köprüsü'nde 'dur' ihbarına uymayan bir adam çalıntı otobüsle bariyerlere çarptı.Güney Koreli askerler tarafından yakalanan adamın 30'lu yaşlarında olduğu ve Güney'de yaşadığı zorlukların ardından evine dönmek istediği için otobüsle sınırı geçmeye çalıştığı öğrenildi. Adamın, Kuzey Kore'den yaklaşık on yıl önce kaçarak Güney Kore'ye sığındığı bildirildi.Polisler adamın köprüde yakalanmasından yarım saat önce Paju'nun kuzeyinde bulunan bir garajdan otobüs çaldığını açıkladı. Rapora göre, sığınmacının olay sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığı tespit edildi. Güney Kore'den, Kuzey Koreli sığınmacılar dahil olmak üzere 'hükümet izni olmadan' Kuzey'e geçişler yasakGüney Kore, Kuzey Koreli sığınmacılar dahil olmak üzere vatandaşların hükümet izni olmadan Kuzey sınırını geçmesine izin vermiyor. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilere otomatik olarak vatandaşlık verilirken, suçlular hüküm giymeleri halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırabiliyor.Güney Kore her yıl Kuzey'den binden fazla firariyi kendi topraklarına kabul ediyor. Buna karşılık, Güney Birleşme Bakanlığı'na göre, 2012'den 2022'ye kadar Kuzey Kore'ye dönen firarilerin sayısı sadece 31 olarak kayıtlara geçti.Kuzey'e geri dönenlerin ve ya dönmeye çalışanların bazıları aile üyelerini tekrardan görmek için bazıları ise Güney'deki hayatın bazen beklentilerin altında kalmasından dolayı olduğu söyleniyor. Salı günü yayınlanan bir ankete göre, sığınmacılar ortalama olarak ayda yaklaşık bin 740 dolar kazanıyor.Kuzey'e geri dönenlerin bazıları hapse atılırken bazılarının ise 'sıkı bir eğitimden' geçirildikleri söyleniyor. En son Ocak 2022'de 30'lu yaşlardaki bir sığınmacı Güney'de geçirdiği bir yılın ardından Kuzey'e geri dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230719/guney-korede-hapis-yatip-cikan-abdli-askerin-kuzey-koreye-gecmesiyle-yeni-kriz-kapisi-acildi-1073703817.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102965/74/1029657428_260:0:3429:2377_1920x0_80_0_0_32880be2f03e3fcaf2c858c6cd2e2c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, sınır, sığınmacı, firari, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göç
asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, sınır, sığınmacı, firari, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göç
Tersine göç şaşırttı: Güney Kore'den Kuzey'e geri dönmek isteyen sığınmacı, sınırda çalıntı arabayla yakalandı
Kuzey Kore'den Güney'e iltica eden bir adam, Kuzey'e geri dönmek isteyince çaldığı bir otobüsle sınırda duran bariyerlere çarparak yakalandı. Yaklaşık on yıldır Güney'de günlük işçi olarak çalışan adamın 'yaşadığı zorluklara dayanamadığı ve evine geri dönmek istediği' söylendi.
10 yıl önce Kuzey Kore'den Güney Kore'ye iltica eden bir adam, Güney'de yaşadığı zorlukların ardından evine geri dönmek istedi ve çalıntı bir otobüsle, sınırı geçerek Kuzey Kore sınırlarına girmeye çalıştı.
Salı günü yaşanan olayda, Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran Birleşme Köprüsü'nde 'dur' ihbarına uymayan bir adam çalıntı otobüsle bariyerlere çarptı.
Güney Koreli askerler tarafından yakalanan adamın 30'lu yaşlarında olduğu ve Güney'de yaşadığı zorlukların ardından evine dönmek istediği için otobüsle sınırı geçmeye çalıştığı öğrenildi. Adamın, Kuzey Kore'den yaklaşık on yıl önce kaçarak Güney Kore'ye sığındığı bildirildi.
Polisler adamın köprüde yakalanmasından yarım saat önce Paju'nun kuzeyinde bulunan bir garajdan otobüs çaldığını açıkladı. Rapora göre, sığınmacının olay sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığı tespit edildi.
Güney Kore'den, Kuzey Koreli sığınmacılar dahil olmak üzere 'hükümet izni olmadan' Kuzey'e geçişler yasak
Güney Kore, Kuzey Koreli sığınmacılar dahil olmak üzere vatandaşların hükümet izni olmadan Kuzey sınırını geçmesine izin vermiyor. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilere otomatik olarak vatandaşlık verilirken, suçlular hüküm giymeleri halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırabiliyor.
Güney Kore her yıl Kuzey'den binden fazla firariyi kendi topraklarına kabul ediyor. Buna karşılık, Güney Birleşme Bakanlığı'na göre, 2012'den 2022'ye kadar Kuzey Kore'ye dönen firarilerin sayısı sadece 31 olarak kayıtlara geçti.
Kuzey'e geri dönenlerin ve ya dönmeye çalışanların bazıları aile üyelerini tekrardan görmek için bazıları ise Güney'deki hayatın bazen beklentilerin altında kalmasından dolayı olduğu söyleniyor. Salı günü yayınlanan bir ankete göre, sığınmacılar ortalama olarak ayda yaklaşık bin 740 dolar kazanıyor.
Kuzey'e geri dönenlerin bazıları hapse atılırken bazılarının ise 'sıkı bir eğitimden' geçirildikleri söyleniyor. En son Ocak 2022'de 30'lu yaşlardaki bir sığınmacı Güney'de geçirdiği bir yılın ardından Kuzey'e geri dönmüştü.