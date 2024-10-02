https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/japonyada-havalimaninda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-patladi-90-ucus-iptal-edildi-1088714183.html

Japonya'da havalimanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 90 uçuş iptal edildi

Japonya'da havalimanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 90 uçuş iptal edildi

Sputnik Türkiye

Japonya'da bir havalimanı pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı olduğu tahmin edilen bir bomba patladı. Patlama sırasında pistte uçak bulunmamasından... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:09+0300

2024-10-02T16:09+0300

2024-10-02T16:09+0300

dünya

asya & pasifik

japonya

havalimanı

2. dünya savaşı

bomba

patlama

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Japonya'da bulunan Miyazaki Havalimanı'nın pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir bomba patladı. Patlamanın ardından planlanmış 90 uçuş iptal edildi ve havaalanı kapatıldı.2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı bir bombanın Japonya'daki havalimanına gömüldüğü tahmin edilen bombanın patlamasıyla, pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir krater oluştu.Yetkililer patlamadan yaralanan olmadığını, o sırada yakınlarında uçak bulunmadığını belirtti. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ekiplerinin patlamanın nedenini öğrenmek için olay yerinde incelemelerde bulunduğu söylendi.Patlama sonrası tahliye edilen havalimanının, oluşan deliği doldurma çalışmalarının tamamlanması ardından perşembe günü yeniden açılması öngörülüyor. GSDF, 2023 yılında toplamda 37.5 ton ağırlığında 2 bin 348 adet bombanın imha edildiğini açıkladı.

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asya & pasifik, japonya, havalimanı, 2. dünya savaşı, bomba, patlama