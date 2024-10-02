https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/japonyada-havalimaninda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-patladi-90-ucus-iptal-edildi-1088714183.html
Japonya'da havalimanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 90 uçuş iptal edildi
Japonya'da havalimanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 90 uçuş iptal edildi
Sputnik Türkiye
Japonya'da bir havalimanı pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı olduğu tahmin edilen bir bomba patladı. Patlama sırasında pistte uçak bulunmamasından... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:09+0300
2024-10-02T16:09+0300
2024-10-02T16:09+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
havalimanı
2. dünya savaşı
bomba
patlama
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Japonya'da bulunan Miyazaki Havalimanı'nın pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir bomba patladı. Patlamanın ardından planlanmış 90 uçuş iptal edildi ve havaalanı kapatıldı.2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı bir bombanın Japonya'daki havalimanına gömüldüğü tahmin edilen bombanın patlamasıyla, pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir krater oluştu.Yetkililer patlamadan yaralanan olmadığını, o sırada yakınlarında uçak bulunmadığını belirtti. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ekiplerinin patlamanın nedenini öğrenmek için olay yerinde incelemelerde bulunduğu söylendi.Patlama sonrası tahliye edilen havalimanının, oluşan deliği doldurma çalışmalarının tamamlanması ardından perşembe günü yeniden açılması öngörülüyor. GSDF, 2023 yılında toplamda 37.5 ton ağırlığında 2 bin 348 adet bombanın imha edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/dunyanin-ilk-atom-bombasi-saldirisinin-uzerinden-gecen-79-yil-1086520906.html
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asya & pasifik, japonya, havalimanı, 2. dünya savaşı, bomba, patlama
asya & pasifik, japonya, havalimanı, 2. dünya savaşı, bomba, patlama
Japonya'da havalimanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 90 uçuş iptal edildi
Japonya'da bir havalimanı pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı olduğu tahmin edilen bir bomba patladı. Patlama sırasında pistte uçak bulunmamasından dolayı yaralı olmadığı bildirildi.
Japonya'da bulunan Miyazaki Havalimanı'nın pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir bomba patladı. Patlamanın ardından planlanmış 90 uçuş iptal edildi ve havaalanı kapatıldı.
2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı bir bombanın Japonya'daki havalimanına gömüldüğü tahmin edilen bombanın patlamasıyla, pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir krater oluştu.
Yetkililer patlamadan yaralanan olmadığını, o sırada yakınlarında uçak bulunmadığını belirtti. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ekiplerinin patlamanın nedenini öğrenmek için olay yerinde incelemelerde bulunduğu söylendi.
Patlama sonrası tahliye edilen havalimanının, oluşan deliği doldurma çalışmalarının tamamlanması ardından perşembe günü yeniden açılması öngörülüyor.
GSDF, 2023 yılında toplamda 37.5 ton ağırlığında 2 bin 348 adet bombanın imha edildiğini açıkladı.