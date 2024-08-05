https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/dunyanin-ilk-atom-bombasi-saldirisinin-uzerinden-gecen-79-yil-1086520906.html

Dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden geçen 79 yıl

Dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden geçen 79 yıl

Sputnik Türkiye

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine, üç gün sonra 9 Ağustos'ta ise Nagazaki'ye atom bombası... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T17:16+0300

2024-08-05T17:16+0300

2024-08-05T17:16+0300

dünya

abd

japonya

hiroşima

nagasaki

atom bombası

nükleer silah

ikinci dünya savaşı

pasifik

pearl harbor

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Japonya'da on binlerce insanın ölümüne neden olan dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 79 yıl geçmesine karşın acıların hala tazeliğini koruduğu bilinirken, trajedinin kurbanları yarın Hiroşima kentinde yapılacak geleneksel törenle anılacak.Hiroşima Barış Anıtı Parkı'ndaki törene Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi dahil uluslararası organizasyon temsilcileri katılacak.Kurban yakınları ile Avrupa Birliği (AB) dahil rekor sayıdaki 115 ülkeden temsilcilerin de hazır bulunacağı etkinlikte, ‘Little Boy’ adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15'te kurbanların anısına saygı duruşunda bulunulacak. Saldırıda hayatını kaybedenler ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı liste barış anıtına asılacak.Acılar unutulmadıNükleer saldırılar ardından büyük darbe alan Japonya'da acılar halen tazeliğini korurken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kültürel ve politik anlamda büyük değişim yaşayan ülkede kurbanlar düzenlenen törenlerle anılıyor.6 Ağustos 1945ten sonra bir barış şehri olarak yeniden inşa edilen Hiroşima, kendi adını taşıyan Barış Anıtı Parkı'ndaki geleneksel anma törenine ev sahipliği yapıyor.İkinci atom bombasının hedefi olan Nagasaki'de de her yıl anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.79 yıl önce neler yaşandı?Bazılarının Japonya'nın ABD'yi kalbinden vurduğu ‘Pearl Harbour’ saldırısının misillemesi olarak gördüğü; bazılarının ise gövde gösterisi olarak yorumladığı atom bombası saldırıları insanlık tarihi üzerinde silinmez izler bıraktı.ABD'nin dünya tarihinde ilk kez Japonya'ya karşı nükleer silaha ilk başvurmasıyla sonlanan süreç, Japonya'nın savaştan çekilmeyi reddetmesiyle başladı.Japonya, 10 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde müttefiklerin o dönemki liderleri ABD Başkanı Harry Truman, Sovyet lider Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill'in katıldığı toplantıya Soyvetler Birliği aracılığı ile bir elçi göndermek istedi, ancak müttefikler bunu reddetti.26 Temmuz 1945'te müttefiklerden Japonya'ya yapılan ‘savaşı sonlandırma’ çağrısı da Japonya tarafından reddedilirken, Japonya'nın bu tavrı, yaklaşık 10 gün sonra ülkeye düzenlenecek atom bombası saldırılarında belirleyici rol oynadı.Süreci Harry Truman başlattıABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in 12 Nisan 1945'te ölmesiyle başkanlık koltuğuna oturan Harry Truman, zaman kaybetmeden atom bombasının atılması için gerekli süreci başlattı.27 Nisan 1945'te düzenlenen Hedef Tetkik Komitesi'nin ilk toplantısında 17 bölge hedef olarak seçilmek üzere incelemeye alınırken, iddialara göre, 1945'in Mayıs ayı itibariyle olası nükleer saldırı hedefleri arasında olan 4 kente hava saldırıları sonlandırılarak savaştan kaçan Japon halkının asıl hedef olacak şehirlere göç etmesi sağlandı.14 Haziran 1945'te Tokyo ve Yokohama hedef şehir adaylarının arasından çıkarılarak yerine Nagasaki seçildi.Yapılan seçimlerde coğrafi, askeri, iklimsel ve demografik birçok etken rol oynadı.İlk darbe Hiroşima’yaUranyum-235 tipi atom bombası ‘Little Boy’u (Küçük Oğlan) taşıyan 'Enola Gay' adlı uçak, 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü Hiroshima semalarına ulaştı.Atom bombasını taşıyan uçaktan önce şehrin semalarına gözlem amacıyla gelen ‘Straight Flush’ adlı uçak Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edilse de ‘Enola Gay’ Hiroşima hava sahasında ciddi yol kat etti.Saatler 08:13'ü gösterdiğinde Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edildiğini anlayan ‘Enola Gay’ın pilotu, vakit kaybetmeden harekete geçti. Saat 08:15'te Hiroşima'ya bırakılan 'Küçük Oğlan' 43 saniye sonra yeryüzüne 600 metre mesafede patladı. Yaklaşık 160 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden oldu.Dünyada ilk nükleer bomba kullanan ülke olarak tarihe geçen ABD, 9 Ağustos 1945'te ise bir diğer Japon şehri Nagasaki'yi atom bombası ile vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyadan-japonyaya-nukleer-tehdit-tepkisi-1082732357.html

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abd, japonya, hiroşima, nagasaki, atom bombası, nükleer silah, ikinci dünya savaşı, pasifik, pearl harbor