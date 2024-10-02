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İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş: İstanbul Boğazı'na en az 10 noktadan lağım akıyor
İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş: İstanbul Boğazı'na en az 10 noktadan lağım akıyor
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İstanbul'da Boğaz'a bırakılan lağım suları Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyor. Çekilen görüntülerde ise kirliliğin boyutları gözler önüne serildi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:42+0300
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun boğaza doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görülüyor. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi. Boğaz'a bırakılan lağım suyunun akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.Hem kirlilik hem de ağır koku'Dipteki oksijeni bitiriyor'Boğaza verilen atık ve lağım suyunun oksijeni azalttığını ifade eden Çetintaş, “Atık sular akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'nde doğru gidiyor. Daha sonra bu atıklar denize çöküyor. Bu çökme sonucu dipteki oksijeni bitiriyor. Burada orta su balıkları da engelleniyor. Çünkü orta su balıkları planktonlarla besleniyor onların bu besinleri alması engelleniyor. Çevre Bakanlığı zaman zaman bazı belediyelere yaptıkları yanlışlardan dolayı ceza kesiyor. Ben bir vatandaş olarak rica ediyorum, kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kişi veya kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim” diye sözlerini tamamladı.
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istanbul boğazı, marmara denizi, kirlilik, lağım, çevre kirliliği, toplu balık ölümleri
istanbul boğazı, marmara denizi, kirlilik, lağım, çevre kirliliği, toplu balık ölümleri

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş: İstanbul Boğazı'na en az 10 noktadan lağım akıyor

12:42 02.10.2024
İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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İstanbul'da Boğaz'a bırakılan lağım suları Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyor. Çekilen görüntülerde ise kirliliğin boyutları gözler önüne serildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun boğaza doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görülüyor. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi. Boğaz'a bırakılan lağım suyunun akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.
İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
İstanbul Boğazı

Hem kirlilik hem de ağır koku

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, “İSKİ çok ciddi yatırımlar yapıyor ancak, İstanbul Boğazı'nda pek çok noktada halen lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu ağır ve yoğun olduğu için kıyılarda kalıyor ama yağmur suyu olsa direk açığa gidecek. Ben bu durumu yetkililere bildiriyorum, şikayet ediyorum. Ancak bu güne kadar gerekli önlem alınamadı. Düzelttik diyorlar bakıyorsunuz düzelmiş gözüküyor. Bir bakıyorsunuz bir gün yine aynı lağım suyu verilmeye devam ediyor. 365 gün havadan görüntü alsak en az 60 gün bu manzarayı görebiliriz. Oradaki vatandaşlar hem ağır kokudan hem de denize giden pislikten şikâyetçiler. Lağımın aktığı kıyılarda turistlik mekanlar var” dedi.

İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
İstanbul Boğazı

'Dipteki oksijeni bitiriyor'

Boğaza verilen atık ve lağım suyunun oksijeni azalttığını ifade eden Çetintaş, “Atık sular akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'nde doğru gidiyor. Daha sonra bu atıklar denize çöküyor. Bu çökme sonucu dipteki oksijeni bitiriyor. Burada orta su balıkları da engelleniyor. Çünkü orta su balıkları planktonlarla besleniyor onların bu besinleri alması engelleniyor. Çevre Bakanlığı zaman zaman bazı belediyelere yaptıkları yanlışlardan dolayı ceza kesiyor. Ben bir vatandaş olarak rica ediyorum, kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kişi veya kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim” diye sözlerini tamamladı.
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