https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/istanbul-cevre-konseyi-baskani-zafer-murat-cetintas-istanbul-bogazina-en-az-10-noktadan-lagim-1088705519.html

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş: İstanbul Boğazı'na en az 10 noktadan lağım akıyor

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş: İstanbul Boğazı'na en az 10 noktadan lağım akıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Boğaz'a bırakılan lağım suları Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyor. Çekilen görüntülerde ise kirliliğin boyutları gözler önüne serildi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T12:42+0300

2024-10-02T12:42+0300

2024-10-02T12:42+0300

yaşam

istanbul boğazı

marmara denizi

kirlilik

lağım

çevre kirliliği

toplu balık ölümleri

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun boğaza doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görülüyor. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi. Boğaz'a bırakılan lağım suyunun akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.Hem kirlilik hem de ağır koku'Dipteki oksijeni bitiriyor'Boğaza verilen atık ve lağım suyunun oksijeni azalttığını ifade eden Çetintaş, “Atık sular akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'nde doğru gidiyor. Daha sonra bu atıklar denize çöküyor. Bu çökme sonucu dipteki oksijeni bitiriyor. Burada orta su balıkları da engelleniyor. Çünkü orta su balıkları planktonlarla besleniyor onların bu besinleri alması engelleniyor. Çevre Bakanlığı zaman zaman bazı belediyelere yaptıkları yanlışlardan dolayı ceza kesiyor. Ben bir vatandaş olarak rica ediyorum, kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kişi veya kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim” diye sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/kuraklik-artiyor-sulama-goletinde-sular-cekilince-yuzlerce-balik-oldu-1088560298.html

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istanbul boğazı, marmara denizi, kirlilik, lağım, çevre kirliliği, toplu balık ölümleri