https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/kuraklik-artiyor-sulama-goletinde-sular-cekilince-yuzlerce-balik-oldu-1088560298.html
Kuraklık artıyor: Sulama göletinde sular çekilince yüzlerce balık öldü
Kuraklık artıyor: Sulama göletinde sular çekilince yüzlerce balık öldü
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklar ve kuraktan dolayı bir çok baraj ve gölde sular azalıyor. Kilis'te bulunan Balıklı Göleti'nde suların çekilmesiyle yüzlerce... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T17:46+0300
2024-09-28T17:46+0300
2024-09-28T17:46+0300
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Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldüğü bildirildi. Göletin kurumasıyla balık ölümleri ve çevre kirliliği yaşanan köyde ki halk kötü koku ve sineklerden rahatsız olduklarını söylüyor. Yetkililerden çözüm bulması istenrken, bölgedeki biber üreticilerinin de zor durumda olduğu açıklandı. Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin (HAYDİ) gölete gelerek incelemelerde bulunduğunu kaydedildi.Türkiye genelinde kuraklıklar artıyorTürkiye genelinde barajların doluluk oranlarının giderek azalmaya başladığı duyurulmuştu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40'ın altına indiği ve bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 437,08 kilogramla son 10 yılın en düşük miktarı olduğu bildirilmişti.Bugün düzenlenen toplantıda ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gediz Havzası Su Kurulu Toplantısı'nda kuraklık tehdidini ve Gediz Havzası’nda devam eden ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü bildirilmişti. Trakya'da aşırı kuraklık ve sıcaklıklardan dolayı ayçiçek üretimi büyük zarara uğramıştı. Pembe rengiyle büyük dikkat çeken Konya''da bulunan Meyil Obruk Gölü de yine kuraklıktan dolayı kuruduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-dokuz-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1088419567.html
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türkiye, kilis, trakya, manisa, konya, göl, kuraklık, aşırı sıcaklar
türkiye, kilis, trakya, manisa, konya, göl, kuraklık, aşırı sıcaklar
Kuraklık artıyor: Sulama göletinde sular çekilince yüzlerce balık öldü
Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklar ve kuraktan dolayı bir çok baraj ve gölde sular azalıyor. Kilis'te bulunan Balıklı Göleti'nde suların çekilmesiyle yüzlerce balık öldü, çevreye yayılan kokulardan rahatsız olan köy sakinleri yetkililerden çözüm bulmasını talep etti.
Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldüğü bildirildi.
Göletin kurumasıyla balık ölümleri ve çevre kirliliği yaşanan köyde ki halk kötü koku ve sineklerden rahatsız olduklarını söylüyor. Yetkililerden çözüm bulması istenrken, bölgedeki biber üreticilerinin de zor durumda olduğu açıklandı.
Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin (HAYDİ) gölete gelerek incelemelerde bulunduğunu kaydedildi.
Türkiye genelinde kuraklıklar artıyor
Türkiye genelinde barajların doluluk oranlarının giderek azalmaya başladığı duyurulmuştu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40'ın altına indiği ve bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 437,08 kilogramla son 10 yılın en düşük miktarı olduğu bildirilmişti.
Bugün düzenlenen toplantıda ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gediz Havzası Su Kurulu Toplantısı'nda kuraklık tehdidini ve Gediz Havzası’nda devam eden ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü bildirilmişti.
Trakya'da aşırı kuraklık ve sıcaklıklardan dolayı ayçiçek üretimi büyük zarara uğramıştı. Pembe rengiyle büyük dikkat çeken Konya''da bulunan Meyil Obruk Gölü de yine kuraklıktan dolayı kuruduğu bildirildi.