https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tel-avivde-silahli-saldiri-meydana-geldi-en-az-10-yarali-1088673041.html
Tel Aviv'de silahlı saldırı meydana geldi: En az 10 yaralı
Tel Aviv'de silahlı saldırı meydana geldi: En az 10 yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail medyasının polise dayandırarak aktardığı üzere, Tel Aviv'in banliyösü Yafa'da yaşanan silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T19:38+0300
2024-10-01T19:38+0300
2024-10-01T19:41+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
israil
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, tel aviv
Tel Aviv'de silahlı saldırı meydana geldi: En az 10 yaralı
19:38 01.10.2024 (güncellendi: 19:41 01.10.2024)
İsrail medyasının polise dayandırarak aktardığı üzere, Tel Aviv'in banliyösü Yafa'da yaşanan silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı.