https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-lubnani-vurdu-beyrutta-3-buyuk-patlama-1088739590.html
Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı
Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta duyulan 3 büyük patlama sesi sonrası İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T23:55+0300
2024-10-02T23:55+0300
2024-10-03T00:21+0300
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Sputnik muhabiri Beyrut'un güney banliyösünde üç büyük patlama sesi duyulduğunu, ilk bilgilere göre İsrail ordusunun Beyrut'un banliyölerini vurduğunu belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
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patlama, beyrut, israil, israil-filistin, lübnan
patlama, beyrut, israil, israil-filistin, lübnan
Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı
23:55 02.10.2024 (güncellendi: 00:21 03.10.2024)
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta duyulan 3 büyük patlama sesi sonrası İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sputnik muhabiri Beyrut'un güney banliyösünde üç büyük patlama sesi duyulduğunu, ilk bilgilere göre İsrail ordusunun Beyrut'un banliyölerini vurduğunu belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.