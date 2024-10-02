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Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı
Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta duyulan 3 büyük patlama sesi sonrası İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabiri Beyrut'un güney banliyösünde üç büyük patlama sesi duyulduğunu, ilk bilgilere göre İsrail ordusunun Beyrut'un banliyölerini vurduğunu belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
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patlama, beyrut, israil, israil-filistin, lübnan
patlama, beyrut, israil, israil-filistin, lübnan

Beyrut'ta 3 büyük patlama: İsrail ordusu saldırıları doğruladı

23:55 02.10.2024 (güncellendi: 00:21 03.10.2024)
© AA / Murat Şengülİsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA / Murat Şengül
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta duyulan 3 büyük patlama sesi sonrası İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sputnik muhabiri Beyrut'un güney banliyösünde üç büyük patlama sesi duyulduğunu, ilk bilgilere göre İsrail ordusunun Beyrut'un banliyölerini vurduğunu belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un güney banliyösünde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
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