https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranin-israile-fuze-saldirisi-mersin-ve-kuzey-kibristan-goruldu-1088684266.html

İran'ın İsrail'e füze saldırısı Mersin ve Kuzey Kıbrıs'tan görüldü

İran'ın İsrail'e füze saldırısı Mersin ve Kuzey Kıbrıs'tan görüldü

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızlarının, İsrail'e yönelik füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs ve Mersin kıyılarındaki bazı bölgelerde de net şekilde gözlemlendi. Bölge sakinleri... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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mersin

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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı, Mersin ve Kıbrıs semalarında bölge sakinleri tarafından gözlemlendi.Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü. Ayrıca Mersin'in bazı ilçelerinde de saldırı anı gözlemlendi.Kıbrıs'ın doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kıbrıslılar korktuklarını belirtti. Kıbrıs'ın güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta yer alıyor.Mersin Taşucu kesiminden de bazı sosyal medya kullanıcıları füzelerin görüntüsünü paylaşarak şaşkınlıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iran-israile-fuze-saldirisini-baslatti-1088673078.html

türkiye

kuzey kıbrıs

mersin

iran

israil

gazze

gazze şeridi

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