Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıya ilişkin resmi açıklamada bulunan Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Daha önce Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.

Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu" ifadesi kullanılmıştı.

Sputnik muhabiri de, Şam’ın güneybatı banliyösünde bir konut binasında güçlü bir patlama meydana geldiğini, olay yerine sivil savunma, acil yardım ve itfaiye ekiplerinin intikal ettiğini bildirdi.

Habere göre, İsrail'in Şam'ın güneybatı banliyösünde yer alan bir eve düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Günün bu saatlerinde bölgedeki aşırı kalabalık ve patlama alanının yakınında bir cami bulunması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.