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Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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новый онлайн для белой редактуры, suriye, şam, israil-filistin, israil, saldırı
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Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

18:44 02.10.2024 (güncellendi: 19:40 02.10.2024)
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Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırıya ilişkin resmi açıklamada bulunan Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Daha önce Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.
Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu" ifadesi kullanılmıştı.
Sputnik muhabiri de, Şam’ın güneybatı banliyösünde bir konut binasında güçlü bir patlama meydana geldiğini, olay yerine sivil savunma, acil yardım ve itfaiye ekiplerinin intikal ettiğini bildirdi.
Habere göre, İsrail'in Şam'ın güneybatı banliyösünde yer alan bir eve düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Günün bu saatlerinde bölgedeki aşırı kalabalık ve patlama alanının yakınında bir cami bulunması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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19:34 02.10.2024
Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail Hava Kuvvetleri Şam’a saldırı düzenledi
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Şam’daki Mezze mahallesinde yer alan bir konut binasına saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “Yerel saatle 17.25’te (TSİ ile aynı) İsrail düşmanı, işgal altındaki Golan Tepeleri’nden Şam’ın Mezze bölgesindeki bir konut binasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı” ifadelerine yer verildi.
19:06 02.10.2024
Hizbullah: Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait 3 Merkava tankı imha edildi
Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait 3 Merkava tankının güdümlü füzelerle imha edildiğini bildirdi.
Hizbullah, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü saat 17.00 sularında İslami Direniş (Hizbullah) savaşçıları, Maroun Ar-Ras köyüne doğru yola çıkan 3 Merkava tankını güdümlü füzelerle imha etti” ifadelerine yer verildi.
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