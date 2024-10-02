https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-basini-devrim-muhafizlari-yeni-gizli-teknolojik-ve-istihbari-imkanlara-sahip-1088737175.html
İran basını: Devrim Muhafızları yeni gizli teknolojik ve istihbari imkanlara sahip
İran basını: Devrim Muhafızları yeni gizli teknolojik ve istihbari imkanlara sahip
Sputnik Türkiye
İran merkezli Tasnim ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni gizli teknolojik ve istihbarat imkanlarına sahip olduğunu aktardı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T21:41+0300
2024-10-02T21:41+0300
2024-10-02T21:40+0300
dünya
iran devrim muhafızları
tasnim
israil
saldırı
teknoloji
istihbarat
kaynak
füze
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Tasnim’e konuşan Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bir kaynak, Devrim Muhafızları'nın operasyonun başarılı olması için bilgi toplamak ve teknik imkanları geliştirmek yoluyla bir saldırı planı hazırladıklarını, bu nedenle İsrail’e yönelik saldırıya başlamadan önce birkaç hafta beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.Kaynağa göre, 1 Ekim'deki operasyon sırasında İran’ın kullandığı yeni araç ve teknolojiler nedeniyle füzelerin yüzde 90'ı önlenemedi.Kaynak ayrıca, İsrail'in harekete geçmesi halinde Devrim Muhafızları'nın yeni misilleme tedbirlerine hazır olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-aciklama-yapiyor-1088732577.html
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iran devrim muhafızları, tasnim, israil, saldırı, teknoloji, istihbarat, kaynak, füze
iran devrim muhafızları, tasnim, israil, saldırı, teknoloji, istihbarat, kaynak, füze
İran basını: Devrim Muhafızları yeni gizli teknolojik ve istihbari imkanlara sahip
İran merkezli Tasnim ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni gizli teknolojik ve istihbarat imkanlarına sahip olduğunu aktardı.
Tasnim’e konuşan Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bir kaynak, Devrim Muhafızları'nın operasyonun başarılı olması için bilgi toplamak ve teknik imkanları geliştirmek yoluyla bir saldırı planı hazırladıklarını, bu nedenle İsrail’e yönelik saldırıya başlamadan önce birkaç hafta beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.
Kaynağa göre, 1 Ekim'deki operasyon sırasında İran’ın kullandığı yeni araç ve teknolojiler nedeniyle füzelerin yüzde 90'ı önlenemedi.
Kaynak ayrıca, İsrail'in harekete geçmesi halinde Devrim Muhafızları'nın yeni misilleme tedbirlerine hazır olduğunu vurguladı.