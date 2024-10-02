https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-basini-devrim-muhafizlari-yeni-gizli-teknolojik-ve-istihbari-imkanlara-sahip-1088737175.html

İran basını: Devrim Muhafızları yeni gizli teknolojik ve istihbari imkanlara sahip

İran basını: Devrim Muhafızları yeni gizli teknolojik ve istihbari imkanlara sahip

Sputnik Türkiye

İran merkezli Tasnim ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni gizli teknolojik ve istihbarat imkanlarına sahip olduğunu aktardı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T21:41+0300

2024-10-02T21:41+0300

2024-10-02T21:40+0300

dünya

iran devrim muhafızları

tasnim

israil

saldırı

teknoloji

istihbarat

kaynak

füze

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Tasnim’e konuşan Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bir kaynak, Devrim Muhafızları'nın operasyonun başarılı olması için bilgi toplamak ve teknik imkanları geliştirmek yoluyla bir saldırı planı hazırladıklarını, bu nedenle İsrail’e yönelik saldırıya başlamadan önce birkaç hafta beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.Kaynağa göre, 1 Ekim'deki operasyon sırasında İran’ın kullandığı yeni araç ve teknolojiler nedeniyle füzelerin yüzde 90'ı önlenemedi.Kaynak ayrıca, İsrail'in harekete geçmesi halinde Devrim Muhafızları'nın yeni misilleme tedbirlerine hazır olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-aciklama-yapiyor-1088732577.html

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iran devrim muhafızları, tasnim, israil, saldırı, teknoloji, istihbarat, kaynak, füze