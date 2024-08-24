https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/milattan-oncesinden-kaldigi-dusunulen-tarihi-eserler-25-milyon-liraya-internet-satisinda-1087214946.html
Milattan öncesinden kaldığı düşünülen tarihi eserler 2.5 milyon liraya internet satışında
Milattan öncesinden kaldığı düşünülen tarihi eserler 2.5 milyon liraya internet satışında
Sputnik Türkiye
Tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, bir online alışveriş sitesinde satışa çıkarıldı. İlan açıklamasında milattan önceye ait olduğu... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T13:25+0300
2024-08-24T13:25+0300
2024-08-24T13:25+0300
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tarihi eser kaçakçılığı
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Geçen günlerde online alışveriş sitesinden 'M.Ö. antik tarihi eser buluntular' başlığıyla tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen kültür varlıkları satışa çıkarıldı. Online alışveriş sitesinden 18 Ağustos 2024 tarihinde tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, 2.5 milyon liradan satışa çıkartıldı. İlanda, eserlerin hangi döneme ait olduğu bilgisi de paylaşılıyor.Konuyla ilgili, Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Türkiye’miz kaçakçılıkla çok ciddi bir mücadele verdi, bu kapsamda Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışından birçok eseri ülkemize geri getirdi ve halen getirmeye devam ediyor. Kültürel mirasımızın, Türkiye’nin en bilindik sitelerinden birinde satışa çıkması gerçekten bir facia. Ticaret Bakanlığı’nın çok acil olarak bir tedbir alması gerekiyor” dedi.Bir adet mızrak ucu ile üç adet balta ucu 2,5 milyon liraya satışa çıkarıldıİnternet sitesinde C.D. isimli şahıs, 'M.Ö. Antik Tarihi Eser Buluntular' başlığıyla açtığı ilanın açıklamasına “Arkeoloji bölümünde incelenen bir adet mızrak ucu ila üç adet balta uçlarının milattan önce olduğu belirlenmiştir” yazdı.USKAD Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'a yapılan ihbarla konuyu dokümanlarıyla birlikte Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.Cuma günü yapılan operasyonla eserler yakalandı ve Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği duyuruldu.Kültürel mirasların korunması konusunda halkı duyarlı olmaya davet eden Karabayram, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin de kültür varlıklarının korunması yönünde büyük çaba sarf ettiğini' sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-1-kisi-tutuklandi-1087090247.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, elazığ, antik
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, elazığ, antik
Milattan öncesinden kaldığı düşünülen tarihi eserler 2.5 milyon liraya internet satışında
Tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, bir online alışveriş sitesinde satışa çıkarıldı. İlan açıklamasında milattan önceye ait olduğu belirtilen eserleri satışa çıkaran kişinin adresi ihbar sonucu bulundu, eserler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi
Geçen günlerde online alışveriş sitesinden 'M.Ö. antik tarihi eser buluntular' başlığıyla tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen kültür varlıkları satışa çıkarıldı.
Online alışveriş sitesinden 18 Ağustos 2024 tarihinde tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, 2.5 milyon liradan satışa çıkartıldı. İlanda, eserlerin hangi döneme ait olduğu bilgisi de paylaşılıyor.
Konuyla ilgili, Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Türkiye’miz kaçakçılıkla çok ciddi bir mücadele verdi, bu kapsamda Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışından birçok eseri ülkemize geri getirdi ve halen getirmeye devam ediyor. Kültürel mirasımızın, Türkiye’nin en bilindik sitelerinden birinde satışa çıkması gerçekten bir facia. Ticaret Bakanlığı’nın çok acil olarak bir tedbir alması gerekiyor” dedi.
Bir adet mızrak ucu ile üç adet balta ucu 2,5 milyon liraya satışa çıkarıldı
İnternet sitesinde C.D. isimli şahıs, 'M.Ö. Antik Tarihi Eser Buluntular' başlığıyla açtığı ilanın açıklamasına “Arkeoloji bölümünde incelenen bir adet mızrak ucu ila üç adet balta uçlarının milattan önce olduğu belirlenmiştir” yazdı.
USKAD Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'a yapılan ihbarla konuyu dokümanlarıyla birlikte Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Cuma günü yapılan operasyonla eserler yakalandı ve Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği duyuruldu.
Kültürel mirasların korunması konusunda halkı duyarlı olmaya davet eden Karabayram, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin de kültür varlıklarının korunması yönünde büyük çaba sarf ettiğini' sözlerine ekledi.