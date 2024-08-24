https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/milattan-oncesinden-kaldigi-dusunulen-tarihi-eserler-25-milyon-liraya-internet-satisinda-1087214946.html

Milattan öncesinden kaldığı düşünülen tarihi eserler 2.5 milyon liraya internet satışında

Milattan öncesinden kaldığı düşünülen tarihi eserler 2.5 milyon liraya internet satışında

Sputnik Türkiye

Tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, bir online alışveriş sitesinde satışa çıkarıldı. İlan açıklamasında milattan önceye ait olduğu... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T13:25+0300

2024-08-24T13:25+0300

2024-08-24T13:25+0300

yaşam

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

elazığ

antik

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Geçen günlerde online alışveriş sitesinden 'M.Ö. antik tarihi eser buluntular' başlığıyla tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen kültür varlıkları satışa çıkarıldı. Online alışveriş sitesinden 18 Ağustos 2024 tarihinde tarihi eser ya da antika niteliği taşıyan kültür varlıkları, 2.5 milyon liradan satışa çıkartıldı. İlanda, eserlerin hangi döneme ait olduğu bilgisi de paylaşılıyor.Konuyla ilgili, Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Türkiye’miz kaçakçılıkla çok ciddi bir mücadele verdi, bu kapsamda Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışından birçok eseri ülkemize geri getirdi ve halen getirmeye devam ediyor. Kültürel mirasımızın, Türkiye’nin en bilindik sitelerinden birinde satışa çıkması gerçekten bir facia. Ticaret Bakanlığı’nın çok acil olarak bir tedbir alması gerekiyor” dedi.Bir adet mızrak ucu ile üç adet balta ucu 2,5 milyon liraya satışa çıkarıldıİnternet sitesinde C.D. isimli şahıs, 'M.Ö. Antik Tarihi Eser Buluntular' başlığıyla açtığı ilanın açıklamasına “Arkeoloji bölümünde incelenen bir adet mızrak ucu ila üç adet balta uçlarının milattan önce olduğu belirlenmiştir” yazdı.USKAD Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'a yapılan ihbarla konuyu dokümanlarıyla birlikte Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.Cuma günü yapılan operasyonla eserler yakalandı ve Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği duyuruldu.Kültürel mirasların korunması konusunda halkı duyarlı olmaya davet eden Karabayram, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin de kültür varlıklarının korunması yönünde büyük çaba sarf ettiğini' sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-1-kisi-tutuklandi-1087090247.html

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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, elazığ, antik