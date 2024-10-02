https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ingiltere-ab-ile-serbest-dolasima-gumruk-birligine-ve-ortak-pazara-donus-yapmayacak-1088737039.html
İngiltere, AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapmayacak
İngiltere, AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapmayacak
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AB Komisyonu BaşkanıUrsula von der Leyer ile görüşmesinin ardından, AB ile AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T21:39+0300
2024-10-02T21:39+0300
2024-10-02T21:39+0300
dünya
ingiltere
keir starmer
ab
ab komisyonu
ursula von der leyen
avrupa birliği
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Brüksel'de görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmede büyüme, refah, iklim değişikliği, enerji güvenliği, düzensiz göç, ortak güvenlik ve istikrar gibi alanlarda birlikte atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.Basın açıklamasında Starmer, "Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak. Ancak birlikte çalışmanın ve İngiliz halkına hizmet etmenin yapıcı yollarını bulacağız" ifadelerinde bulundu.'G7 üyeleri, İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkını destekliyor'Starmer, ayrıca von der Leyen'le G7 ülkeleri liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldıklarını, bu görüşmede İran'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını belirtti.Başbakan Starmer, G7 üyelerinin İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkına destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/canli--israil-ile-hizbullah-arasinda-catismalar-sinir-bolgelerinde-devam-ediyor-1088689092.html
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ingiltere, keir starmer, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, avrupa birliği
ingiltere, keir starmer, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, avrupa birliği
İngiltere, AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapmayacak
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AB Komisyonu BaşkanıUrsula von der Leyer ile görüşmesinin ardından, AB ile AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapılmayacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Brüksel'de görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmede büyüme, refah, iklim değişikliği, enerji güvenliği, düzensiz göç, ortak güvenlik ve istikrar gibi alanlarda birlikte atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.
Basın açıklamasında Starmer, "Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak. Ancak birlikte çalışmanın ve İngiliz halkına hizmet etmenin yapıcı yollarını bulacağız" ifadelerinde bulundu.
'G7 üyeleri, İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkını destekliyor'
Starmer, ayrıca von der Leyen'le G7 ülkeleri liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldıklarını, bu görüşmede İran'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını belirtti.
Başbakan Starmer, G7 üyelerinin İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkına destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Tüm tarafları itidalli davranmaya ve tansiyonu daha da artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Kimse bölgesel bir savaş istemiyor. Ayrıca Lübnan ve Gazze'de siyasi çözüme alan açmak için ateşkesin önemi konusunda da mutabık kaldık."