https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ingiltere-ab-ile-serbest-dolasima-gumruk-birligine-ve-ortak-pazara-donus-yapmayacak-1088737039.html

İngiltere, AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapmayacak

İngiltere, AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş yapmayacak

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AB Komisyonu BaşkanıUrsula von der Leyer ile görüşmesinin ardından, AB ile AB ile Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T21:39+0300

2024-10-02T21:39+0300

2024-10-02T21:39+0300

dünya

ingiltere

keir starmer

ab

ab komisyonu

ursula von der leyen

avrupa birliği

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Brüksel'de görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmede büyüme, refah, iklim değişikliği, enerji güvenliği, düzensiz göç, ortak güvenlik ve istikrar gibi alanlarda birlikte atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.Basın açıklamasında Starmer, "Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak. Ancak birlikte çalışmanın ve İngiliz halkına hizmet etmenin yapıcı yollarını bulacağız" ifadelerinde bulundu.'G7 üyeleri, İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkını destekliyor'Starmer, ayrıca von der Leyen'le G7 ülkeleri liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldıklarını, bu görüşmede İran'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını belirtti.Başbakan Starmer, G7 üyelerinin İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkına destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/canli--israil-ile-hizbullah-arasinda-catismalar-sinir-bolgelerinde-devam-ediyor-1088689092.html

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Sputnik Türkiye

ingiltere, keir starmer, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, avrupa birliği