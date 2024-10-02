https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hskdan-yargitaya-8-yeni-uye-1088702851.html

HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye

HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye

Sputnik Türkiye

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hsk

yargıtay

hakim

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HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/jandarma-ve-emniyet-kararnameleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1086905591.html

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