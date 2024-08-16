https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/jandarma-ve-emniyet-kararnameleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1086905591.html

Jandarma ve Emniyet Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve Emniyet Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T01:56+0300

2024-08-16T01:56+0300

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

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