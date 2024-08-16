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Jandarma ve Emniyet Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Jandarma ve Emniyet Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T01:56+0300
2024-08-16T01:56+0300
2024-08-16T02:03+0300
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türkiye
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.
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jandarma ve emniyet atamaları, emniyet genel müdürü kim, jandarma genel komutanı kim, ali çardakçı kimdir, mahmut demirtaş kimdir, bursa valisi emniyet genel müdürü oldu,
jandarma ve emniyet atamaları, emniyet genel müdürü kim, jandarma genel komutanı kim, ali çardakçı kimdir, mahmut demirtaş kimdir, bursa valisi emniyet genel müdürü oldu,
Jandarma ve Emniyet Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
01:56 16.08.2024 (güncellendi: 02:03 16.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakçı atandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.