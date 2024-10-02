https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hsk-kararnamesiyle-bazi-illerin-bassavcilari-degisti-istanbul-cumhuriyet-bassavciligina-getirilen-1088708276.html

HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları değişti: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen isim belli oldu

HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları değişti: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen isim belli oldu

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ali Yeldan, Eskişehir... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T13:25+0300

2024-10-02T13:25+0300

2024-10-02T13:25+0300

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HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcılarında değişiklik gerçekleşti. HSK tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na Hazar Turan Alim getirildi.Kararnameyle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hskdan-yargitaya-8-yeni-uye-1088702851.html

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