https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/heyelan-apartmanin-girisini-kapatti-6-kisi-mahsur-kaldi-1088686201.html
Heyelan apartmanın girişini kapattı: 6 kişi mahsur kaldı
Heyelan apartmanın girişini kapattı: 6 kişi mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir apartmanın girişi kapandı. Heyelan sonucu biri çocuk altı kişi binada mahsur kaldı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T04:23+0300
2024-10-02T04:23+0300
2024-10-02T05:01+0300
türkiye
zonguldak
yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
aşırı yağışlar
heyelan
toprak kayması
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Zonguldak'ta meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından il merkezinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı.Meydana gelen heyelan sebebiyle bir apartmanın arka cephesi ve ana girişi kapandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Apartmanın balkonunda kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevre güvenliğini alarak şerit çekti. Heyelanın devam etme tehlikesi sebebiyle olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/amerikali-rapci-diddyye-120-kisi-cinsel-saldiri-davasi-acacak-1088684732.html
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zonguldak, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, aşırı yağışlar, heyelan, toprak kayması
zonguldak, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, aşırı yağışlar, heyelan, toprak kayması
Heyelan apartmanın girişini kapattı: 6 kişi mahsur kaldı
04:23 02.10.2024 (güncellendi: 05:01 02.10.2024)
Zonguldak'ta aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir apartmanın girişi kapandı. Heyelan sonucu biri çocuk altı kişi binada mahsur kaldı.
Zonguldak'ta meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından il merkezinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı.
Meydana gelen heyelan sebebiyle bir apartmanın arka cephesi ve ana girişi kapandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Apartmanın balkonunda kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevre güvenliğini alarak şerit çekti. Heyelanın devam etme tehlikesi sebebiyle olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.