https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/heyelan-apartmanin-girisini-kapatti-6-kisi-mahsur-kaldi-1088686201.html

Heyelan apartmanın girişini kapattı: 6 kişi mahsur kaldı

Heyelan apartmanın girişini kapattı: 6 kişi mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir apartmanın girişi kapandı. Heyelan sonucu biri çocuk altı kişi binada mahsur kaldı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T04:23+0300

2024-10-02T04:23+0300

2024-10-02T05:01+0300

türkiye

zonguldak

yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

aşırı yağışlar

heyelan

toprak kayması

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Zonguldak'ta meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından il merkezinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı.Meydana gelen heyelan sebebiyle bir apartmanın arka cephesi ve ana girişi kapandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Apartmanın balkonunda kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevre güvenliğini alarak şerit çekti. Heyelanın devam etme tehlikesi sebebiyle olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

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zonguldak, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, aşırı yağışlar, heyelan, toprak kayması