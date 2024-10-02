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Meler'in darbedilmesine ilişkin dava yine ertelendi: Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor için ek süre istendi
Meler'in darbedilmesine ilişkin dava yine ertelendi: Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor için ek süre istendi
Sputnik Türkiye
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:27+0300
2024-10-02T12:27+0300
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Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.Hakim, Meler'in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun dava dosyasına geldiğini belirtti.Söz alan Meler'in avukatı, sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.Sanık avukatı ek süre istediSanık avukatları da Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini öne sürerek, karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda adli tıp raporuna karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek, duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.İddianamedenHakem Meler'in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, Meler'in başının sağ tarafında darbeye bağlı birden fazla yara olduğu belirtildi. Hakem Meler'in sol göz çukurunun altında fiziksel travmaya bağlı morluk oluştuğu ifade edilen raporda, şu tespitler yer aldı:"Elmacık ve göz çevresindeki kemiklerde hassasiyet, omurganın boyun içinde kalan sağ bölümündeki yumuşak dokuda hassasiyet ile sağ dizde sıyrık ve ödem hassasiyetinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği hususları tespit ve mütalaa edilmiştir."İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.Şüpheliler hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.
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halil umut meler, hakem, faruk koca, şiddet, futbol
halil umut meler, hakem, faruk koca, şiddet, futbol

Meler'in darbedilmesine ilişkin dava yine ertelendi: Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor için ek süre istendi

12:27 02.10.2024
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA / Emin Sansar
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Hakim, Meler'in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun dava dosyasına geldiğini belirtti.
Söz alan Meler'in avukatı, sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatı ek süre istedi

Sanık avukatları da Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini öne sürerek, karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.
Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda adli tıp raporuna karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek, duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Hakem Meler'in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.
Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, Meler'in başının sağ tarafında darbeye bağlı birden fazla yara olduğu belirtildi. Hakem Meler'in sol göz çukurunun altında fiziksel travmaya bağlı morluk oluştuğu ifade edilen raporda, şu tespitler yer aldı:
"Elmacık ve göz çevresindeki kemiklerde hassasiyet, omurganın boyun içinde kalan sağ bölümündeki yumuşak dokuda hassasiyet ile sağ dizde sıyrık ve ödem hassasiyetinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği hususları tespit ve mütalaa edilmiştir."
İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.
Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.
Şüpheliler hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.
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