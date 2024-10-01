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Acun Ilıcalı: Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14
Acun Ilıcalı: Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14
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Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunuyor. Ilıcalı, "7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?" dedi. Ilıcalı ayrıca "Galatasaray'a bu... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Acun Ilıcalı: Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14

14:34 01.10.2024 (güncellendi: 15:18 01.10.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunuyor. Ilıcalı, "7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?" dedi. Ilıcalı ayrıca "Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenledi:
Sarı kart verilmediği zaman maç adil olur mu?
7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?
"Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan bana bir şekilde laf yetiştirerek değil, hakem hocaları 14 değil 13 diyor desinler. 10 hakem hocasının ortak kararı, diğer takıma da birer tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncusu sarı kart görünce aynı oyunu sergileyebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken biz bundan bahsediyoruz. Bu operasyonda kimse hakemi konuşmaz. Sarı kart verilmeyen maçta hakem adaleti sağlamış olur mu? Yine 8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu."
Bu hafta 2 kere 2'yi, 3 yapma haftasıydı. Galatasaray Kasımpaşa maçı el pozisyonu oldu, iki pozisyon 9 buçuk dakika durmuş. Maçın sonuna 9 dakika olan VAR olan maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık.
Aynı filmi seyretmeyeceğiz demiştik, onu anlatalım. İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler olup Fenerbahçe'nin hakları yendi mi, yendi. Sonra da şöyle dendi hemen Galatasaray cephesinden; neden bu kadar tansiyonu yükseltiyorsunuz, futbol kardeşliktir...
"Galatasaray'ın Trabzonspor maçı. Maç sonrası Dursun Özbek "Hayatımda gördüğüm en kötü hakem" açıklaması yaptı. Galatasaray daha sonra bizim maçımızla ilgili "sizin kirli elleriniz var" açıklamasını yapıyor. Sonra yine aynı senaryo, haklarımız gasp ediliyor, sarı kart orantısızlıkları falan sonra da yerli hakem istiyoruz. Galatasaray öne geçiyor yine futbol kardeşliktir, ortamı germeyelim."
"Buradan sesleniyorum; 7 penaltısı verilmemiş, rakibinin de 14 tane sarı kartı verilmemiş. Bu lig adil mi şimdi? Acı gerçeği söyleyeyim size hepsi somut. Şimdi bu haftaya geliyoruz. Bu hafta 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bu yaşıma geldim bunun yaşanacağını tahmin etmiyorum. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçı yaşanıyor. El pozisyonu oldu, VAR 4,5 dakika bir pozisyon daha 5 dakika izlendi. Toplam 9.5 dakika oyun durmuş. 2 kere 2, 3 oldu. Maçın sonunda Galatasaray 3-2 galip. 9,5 dakika VAR olan maçın, üzerine de 7-8 daha uzamış, 17 dakika uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık."
Bu oynanan futbol değil, kuralların dışına çıkıldı artık. Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı
"Okan Buruk'un hakeme ettiği sözcük şu "Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin." Türkiye'de geldiği nokta. Hakem de o dakikadan sonra uzatmayı bir anda 6'ya düşürüyor. Hakem tehdidi almış, ne yapacak? Maç yönetmek, kariyerini sürdürmek istiyor. Daha önce başkalarının başına gelmiş, biliyor adam bunu."
"TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bunu başaracağız. Ortalığı yakarak, yıkarak değil; somut örneklerle, iletişimle yapacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi."
Federasyona karşı agresif olmayacağız.
Biz geleceğimiz zaman seçimden önce şu denmedi mi? 'Ankara Ali Koç'u sildi' denmedi mi? Sayın cumhurbaşkanımız bu konularda olacak bir isim değil. Başkanımızla ilgili bakış açısı, bizi kabul etti. Verdiği enerji belli ama sistem, 'bakın araları kötü, beyefendi sıcak bakmıyor' dediler. Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyor, yıkın Fenerbahçe'yi, taraftarı buna inandırdılar. Kendisi futbol aşığı. Sporu destekleyen bir cumhurbaşkanı.
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