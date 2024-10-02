Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Seçimlerin hileli olduğunun konuşulması sisteme zarar verir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet kaç kişiye maaş ödüyor?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin kötüye kullanımı
12:05
86 dk
HABER MASASI
Günümüzün en büyük tehlikesi olan kumar bağımlılığının altında yatan nedenler nelerdir ?
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kodsuz yazılım alanında son gelişmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
19:19
3 dk
ÖDÜLDEN ÖDÜLE BİR HAYAT
Siyahi gırtlaklı bir İngiliz New York’ta
19:27
14 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
19:45
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:32
3 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/guney-afrika-ve-pakistandan-ortadogudaki-gerilime-iliskin-aciklama-yapildi-1088739234.html
Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı
Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Güney Afrika ve Pakistan, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T23:34+0300
2024-10-02T23:34+0300
dünya
güney afrika
pakistan
israil
filistin
lübnan
iran
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f08ce497204ca3940d0b0a1b15690aa.jpg
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından Ortadoğu'daki saldırılar hakkında yazılı açıklamada bulundu.Yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki düşmanlıkların tırmanmaya devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerinin tırmanmaya devam etmesinden ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıttan ciddi şekilde kaygılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tırmanan çatışmayı ele almaya çağırmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasından üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir" ifadesine yer verildi.Pakistan: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyorPakistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bunun derin insani krize neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının gerilimi artırdığı, masum sivillerin hayatını etkilediği belirtildi. Tüm taraflara geri adım atma çağrısına yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun da gerilimi düşürmek için adım atması istendi.Pakistan'ın kalıcı çözüm için iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan, Ortadoğu'da tırmanan düşmanlıkla ilgili derin endişelerini ifade etmekte ve tüm tarafları barışı öncelemeye çağırmaktadır. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'ne bölgede barış ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, Lübnan'ın egemenliğinin korunması ve Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-uzman-iran-muttefiklerine-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirdi-1088737997.html
güney afrika
pakistan
israil
filistin
lübnan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_256817ea624d6b4f6072f6bf96d9faf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney afrika, pakistan, israil, filistin, lübnan, iran, ortadoğu
güney afrika, pakistan, israil, filistin, lübnan, iran, ortadoğu

Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı

23:34 02.10.2024
© AA / Houssam Shbaroİran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi.
İran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA / Houssam Shbaro
Abone ol
Güney Afrika ve Pakistan, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından Ortadoğu'daki saldırılar hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki düşmanlıkların tırmanmaya devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerinin tırmanmaya devam etmesinden ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıttan ciddi şekilde kaygılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tırmanan çatışmayı ele almaya çağırmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasından üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Pakistan: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bunun derin insani krize neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının gerilimi artırdığı, masum sivillerin hayatını etkilediği belirtildi. Tüm taraflara geri adım atma çağrısına yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun da gerilimi düşürmek için adım atması istendi.
Pakistan'ın kalıcı çözüm için iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan, Ortadoğu'da tırmanan düşmanlıkla ilgili derin endişelerini ifade etmekte ve tüm tarafları barışı öncelemeye çağırmaktadır. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'ne bölgede barış ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, Lübnan'ın egemenliğinin korunması ve Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
DÜNYA
İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi
22:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала