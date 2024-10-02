https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/guney-afrika-ve-pakistandan-ortadogudaki-gerilime-iliskin-aciklama-yapildi-1088739234.html
Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı
Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Güney Afrika ve Pakistan, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T23:34+0300
2024-10-02T23:34+0300
2024-10-02T23:34+0300
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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından Ortadoğu'daki saldırılar hakkında yazılı açıklamada bulundu.Yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki düşmanlıkların tırmanmaya devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerinin tırmanmaya devam etmesinden ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıttan ciddi şekilde kaygılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tırmanan çatışmayı ele almaya çağırmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasından üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir" ifadesine yer verildi.Pakistan: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyorPakistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bunun derin insani krize neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının gerilimi artırdığı, masum sivillerin hayatını etkilediği belirtildi. Tüm taraflara geri adım atma çağrısına yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun da gerilimi düşürmek için adım atması istendi.Pakistan'ın kalıcı çözüm için iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan, Ortadoğu'da tırmanan düşmanlıkla ilgili derin endişelerini ifade etmekte ve tüm tarafları barışı öncelemeye çağırmaktadır. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'ne bölgede barış ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, Lübnan'ın egemenliğinin korunması ve Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.
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güney afrika, pakistan, israil, filistin, lübnan, iran, ortadoğu
güney afrika, pakistan, israil, filistin, lübnan, iran, ortadoğu
Güney Afrika ve Pakistan'dan Ortadoğudaki gerilime ilişkin açıklama yapıldı
Güney Afrika ve Pakistan, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından Ortadoğu'daki saldırılar hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'daki düşmanlıkların tırmanmaya devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerinin tırmanmaya devam etmesinden ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıttan ciddi şekilde kaygılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tırmanan çatışmayı ele almaya çağırmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasından üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir" ifadesine yer verildi.
Pakistan: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve bunun derin insani krize neden olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının gerilimi artırdığı, masum sivillerin hayatını etkilediği belirtildi. Tüm taraflara geri adım atma çağrısına yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun da gerilimi düşürmek için adım atması istendi.
Pakistan'ın kalıcı çözüm için iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan, Ortadoğu'da tırmanan düşmanlıkla ilgili derin endişelerini ifade etmekte ve tüm tarafları barışı öncelemeye çağırmaktadır. Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'ne bölgede barış ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, Lübnan'ın egemenliğinin korunması ve Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.