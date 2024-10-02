https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/gazzedeki-1-milyondan-fazla-kisi-gida-yardimi-alamadi-eylulde-bu-sayi-14-milyonu-asti-1088717605.html

Gazze'deki 1 milyondan fazla kişi gıda yardımı alamadı, Eylül'de bu sayı 1,4 milyonu aştı

Gazze'deki 1 milyondan fazla kişi gıda yardımı alamadı, Eylül'de bu sayı 1,4 milyonu aştı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilerden sorumlu (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki 1 milyon kişiye Ağustıs ayında gıda ulaşmadığını... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T17:23+0300

2024-10-02T17:23+0300

2024-10-02T17:25+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

insani yardım

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamayla Gazze'deki vahim insani durumu ortaya koydu. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Ağustos ayında yaklaşık 1 milyon kişinin gıda yardımı alamadığını belirten Lazzarini, Eylül ayında bu rakamın 1 milyon 400 bine yaklaştığını ifade etti. 100 bin tondan fazla gıdanın "erişim kısıtlamaları, güvensizlik, hasarlı yollar ve kanun ve düzenin bozulması nedeniyle Gazze dışında" mahsur kaldığını vurgulayan Genel Komiser Lazzarini, şunları ifade etti:

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gazze

gazze şeridi

israil

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gazze, gazze şeridi, israil, insani yardım, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)