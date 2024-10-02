https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/gazzedeki-1-milyondan-fazla-kisi-gida-yardimi-alamadi-eylulde-bu-sayi-14-milyonu-asti-1088717605.html
Gazze'deki 1 milyondan fazla kişi gıda yardımı alamadı, Eylül'de bu sayı 1,4 milyonu aştı
Gazze'deki 1 milyondan fazla kişi gıda yardımı alamadı, Eylül'de bu sayı 1,4 milyonu aştı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilerden sorumlu (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki 1 milyon kişiye Ağustıs ayında gıda ulaşmadığını... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T17:23+0300
2024-10-02T17:23+0300
2024-10-02T17:25+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
insani yardım
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087990511_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3162739376ff5165e0632e84bba1a3bf.jpg
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamayla Gazze'deki vahim insani durumu ortaya koydu. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Ağustos ayında yaklaşık 1 milyon kişinin gıda yardımı alamadığını belirten Lazzarini, Eylül ayında bu rakamın 1 milyon 400 bine yaklaştığını ifade etti. 100 bin tondan fazla gıdanın "erişim kısıtlamaları, güvensizlik, hasarlı yollar ve kanun ve düzenin bozulması nedeniyle Gazze dışında" mahsur kaldığını vurgulayan Genel Komiser Lazzarini, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanda-turk-bayrakli-gemilerin-guvenlik-seviyesi-3e-cikarildi-1088710733.html
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087990511_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6b7e38a80d102e4c255a88ba3a937a56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, israil, insani yardım, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze, gazze şeridi, israil, insani yardım, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
Gazze'deki 1 milyondan fazla kişi gıda yardımı alamadı, Eylül'de bu sayı 1,4 milyonu aştı
17:23 02.10.2024 (güncellendi: 17:25 02.10.2024)
Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilerden sorumlu (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki 1 milyon kişiye Ağustıs ayında gıda ulaşmadığını belirterek Eylül aynda bu sayısının 1 milyon 400 bin civarına ulaştığını açıkladı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamayla Gazze'deki vahim insani durumu ortaya koydu. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Ağustos ayında yaklaşık 1 milyon kişinin gıda yardımı alamadığını belirten Lazzarini, Eylül ayında bu rakamın 1 milyon 400 bine yaklaştığını ifade etti.
100 bin tondan fazla gıdanın "erişim kısıtlamaları, güvensizlik, hasarlı yollar ve kanun ve düzenin bozulması nedeniyle Gazze dışında" mahsur kaldığını vurgulayan Genel Komiser Lazzarini, şunları ifade etti:
"Gazze'de açlık tekrar tekrar yayılıyor. Tamamen insan yapımı. Ekin tarlalarının neredeyse yüzde 70'i yok oldu. Bütün bir nüfus yalnızca insani yardıma güvenmek zorunda kalıyor."