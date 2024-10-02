https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/galatasaraydan-acun-ilicaliya-sari-kart-operasyonu-yaniti-biz-ciddi-bir-kulubuz-1088717328.html

Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya sarı kart operasyonu yanıtı: 'Biz ciddi bir kulübüz'

Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya sarı kart operasyonu yanıtı: 'Biz ciddi bir kulübüz'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin sarı kart operasyonu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T17:01+0300

2024-10-02T17:01+0300

2024-10-02T17:01+0300

spor

acun ılıcalı

fenerbahçe

galatasaray

sarı kart

hakem

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Galatasaray, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına yanıt verdi.Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe’nin sarı kart operasyonu iddiasının hayal ürünü olduğunu savundu.Öztürk, “TFF’nin Survivorcının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi’nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz.” dedi.'Tamamen algı operasyonu'Teknik Direktör Okan Buruk ve Mitchy Batshuayi’nin PFDK’ya sevk edilmelerini değerlendiren Öztürk,, son gelişmeler için, “Algı operasyonu.” yorumunu yaptı.“Mert Hakan Yandaş’ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış.” ifadesini kullanan Öztürk, “Tamamen bir algı operasyonu. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0’dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5’e 6’ya gidecekti.” şeklinde konuştu.Öztürk, tartışılan forma sponsorları için federasyondan aldıkları iznin kaldırılması sebebiyle sözleşmeyi iptal ettiklerini de sözlerine ekledi.

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acun ılıcalı, fenerbahçe, galatasaray, sarı kart, hakem