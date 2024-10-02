https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/fenerbahcenin-hollanda-kamp-kadrosu-belli-oldu-1088711466.html
Fenerbahçe'nin Hollanda kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Hollanda kamp kadrosu belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T15:06+0300
2024-10-02T15:06+0300
2024-10-02T15:06+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
jose mourinho
hollanda
twente
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Hollanda kafilesine şu isimleri aldı:Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/acun-ilicali-galatasaraya-bu-sezon-gosterilmeyen-sari-kart-sayisi-14-1088657184.html
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fenerbahçe maçı ne zaman, fenerbahçe kiminle oynuyor, fenerbahçe twente maçı hangi kanalda, fenerbahçe twente muhtemel 11,
Fenerbahçe'nin Hollanda kamp kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Hollanda kafilesine şu isimleri aldı:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.