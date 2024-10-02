https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/fenerbahcenin-hollanda-kamp-kadrosu-belli-oldu-1088711466.html

Fenerbahçe'nin Hollanda kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Hollanda kamp kadrosu belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T15:06+0300

2024-10-02T15:06+0300

2024-10-02T15:06+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

jose mourinho

hollanda

twente

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Hollanda kafilesine şu isimleri aldı:Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

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