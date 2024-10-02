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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı yarına ertelendi: Yanıcı ve patlayıcı madde atıldı
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı yarına ertelendi: Yanıcı ve patlayıcı madde atıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle yarına ertelendi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T20:59+0300
2024-10-02T20:59+0300
2024-10-02T20:59+0300
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fenerbahçe opet, beşiktaş, fiba
fenerbahçe opet, beşiktaş, fiba
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı yarına ertelendi: Yanıcı ve patlayıcı madde atıldı
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle yarına ertelendi.