https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/emniyet-ve-mitten-ortak-operasyon-8-yildir-aranan-firari-fetocu-eski-hakim-yakalandi-1088692296.html
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
Sputnik Türkiye
Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Ankara'da saklandığı evde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:13+0300
2024-10-02T10:13+0300
2024-10-02T10:28+0300
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MİT, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan eski hakim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/edirnede-4-feto-suphelisi-yakalandi-1087718273.html
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mit, fetö, hakim
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
10:13 02.10.2024 (güncellendi: 10:28 02.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Ankara'da saklandığı evde yakalandı. Karatay, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranıyordu.
MİT, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan eski hakim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.