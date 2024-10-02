https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/emniyet-ve-mitten-ortak-operasyon-8-yildir-aranan-firari-fetocu-eski-hakim-yakalandi-1088692296.html

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı

Sputnik Türkiye

Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Ankara'da saklandığı evde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T10:13+0300

2024-10-02T10:13+0300

2024-10-02T10:28+0300

türkiye

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hakim

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MİT, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan eski hakim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.

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