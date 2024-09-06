https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/edirnede-4-feto-suphelisi-yakalandi-1087718273.html
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Sputnik Türkiye
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T10:59+0300
2024-09-06T10:59+0300
2024-09-06T10:59+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
yunanistan
edirne
meriç
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Güvenlik güçleri, FETÖ ile ilişkili oldukları belirledikleri 4 kişiyi Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen M.Ö, N.U, N.Ö. ve İ.Y gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-kuyu-22-operasyonunda-23-supheli-yakalandi-1087713046.html
türkiye
yunanistan
edirne
meriç
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, yunanistan, edirne, meriç
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, yunanistan, edirne, meriç
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Güvenlik güçleri, FETÖ ile ilişkili oldukları belirledikleri 4 kişiyi Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen M.Ö, N.U, N.Ö. ve İ.Y gözaltına alındı.