https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/elazigspor-manchester-cityyi-geride-birakti-real-madridi-kovaliyor-1088700043.html

Elazığspor, Manchester City'yi 'geride bıraktı', Real Madrid'i 'kovalıyor'

Elazığspor, Manchester City'yi 'geride bıraktı', Real Madrid'i 'kovalıyor'

Sputnik Türkiye

31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Elazığspor, Manchester City'nin yenilmezlik serisini geride bıraktı. Hedef yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:44+0300

2024-10-02T11:44+0300

2024-10-02T11:44+0300

spor

elazığspor

yenilmezlik rekoru

real madrid

manchester city

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088699702_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_57893a31f01759cfeb410f2d814ad451.jpg

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Elazığspor, son mağlubiyetini 8 Ekim 2023 tarihinde Velimeşespor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. O tarihten bu yana sahada gösterdiği performansla dikkat çeken bordo-beyazlılar, TFF 2. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, averajla liderle aynı puanda bulunuyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat ise aldığı sonuçlarla birlikte Elazığ ekibi ile çıktığı 31 maçta 23 galibiyet 8 beraberlik alırken hiç mağlubiyet yüzü görmedi ve 2.48 maç başına puan ortalaması yakaladı.Dünya devleriyle yarış sürüyorÖte yandan, Elazığspor dünya devleriyle de yarışıyor. Manchester City'nin 29 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Elazığspor, 40 maçla yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i kovalıyor. Bu başarı, Elazığspor'un uluslararası arenada da dikkat çekmesine neden oldu. Hafta sonu iç sahada oynanacak Menemen maçıyla birlikte serisini sürdürmeyi ve sezonun hedefi olan şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Elazığspor'un yenilmezlik serisinin daha ne kadar süreceği heyecanla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ispanyada-olay-yaratan-ayrilik-haberi-arda-guler-ancelotti-ile-gorustu-kendini-yerinden-edilmis-1088652143.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elazığspor, yenilmezlik rekoru, real madrid, manchester city, futbol