https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/elazigspor-manchester-cityyi-geride-birakti-real-madridi-kovaliyor-1088700043.html
Elazığspor, Manchester City'yi 'geride bıraktı', Real Madrid'i 'kovalıyor'
Elazığspor, Manchester City'yi 'geride bıraktı', Real Madrid'i 'kovalıyor'
Sputnik Türkiye
31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Elazığspor, Manchester City'nin yenilmezlik serisini geride bıraktı. Hedef yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:44+0300
2024-10-02T11:44+0300
2024-10-02T11:44+0300
spor
elazığspor
yenilmezlik rekoru
real madrid
manchester city
futbol
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Elazığspor, son mağlubiyetini 8 Ekim 2023 tarihinde Velimeşespor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. O tarihten bu yana sahada gösterdiği performansla dikkat çeken bordo-beyazlılar, TFF 2. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, averajla liderle aynı puanda bulunuyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat ise aldığı sonuçlarla birlikte Elazığ ekibi ile çıktığı 31 maçta 23 galibiyet 8 beraberlik alırken hiç mağlubiyet yüzü görmedi ve 2.48 maç başına puan ortalaması yakaladı.Dünya devleriyle yarış sürüyorÖte yandan, Elazığspor dünya devleriyle de yarışıyor. Manchester City'nin 29 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Elazığspor, 40 maçla yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i kovalıyor. Bu başarı, Elazığspor'un uluslararası arenada da dikkat çekmesine neden oldu. Hafta sonu iç sahada oynanacak Menemen maçıyla birlikte serisini sürdürmeyi ve sezonun hedefi olan şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Elazığspor'un yenilmezlik serisinin daha ne kadar süreceği heyecanla bekleniyor.
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elazığspor, yenilmezlik rekoru, real madrid, manchester city, futbol
elazığspor, yenilmezlik rekoru, real madrid, manchester city, futbol
Elazığspor, Manchester City'yi 'geride bıraktı', Real Madrid'i 'kovalıyor'
31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Elazığspor, Manchester City'nin yenilmezlik serisini geride bıraktı. Hedef yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i geçmek.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Elazığspor, son mağlubiyetini 8 Ekim 2023 tarihinde Velimeşespor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. O tarihten bu yana sahada gösterdiği performansla dikkat çeken bordo-beyazlılar, TFF 2. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, averajla liderle aynı puanda bulunuyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat ise aldığı sonuçlarla birlikte Elazığ ekibi ile çıktığı 31 maçta 23 galibiyet 8 beraberlik alırken hiç mağlubiyet yüzü görmedi ve 2.48 maç başına puan ortalaması yakaladı.
Dünya devleriyle yarış sürüyor
Öte yandan, Elazığspor dünya devleriyle de yarışıyor.
Manchester City'nin 29 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Elazığspor, 40 maçla yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid'i kovalıyor. Bu başarı, Elazığspor'un uluslararası arenada da dikkat çekmesine neden oldu.
Hafta sonu iç sahada oynanacak Menemen maçıyla birlikte serisini sürdürmeyi ve sezonun hedefi olan şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Elazığspor'un yenilmezlik serisinin daha ne kadar süreceği heyecanla bekleniyor.