https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ispanyada-olay-yaratan-ayrilik-haberi-arda-guler-ancelotti-ile-gorustu-kendini-yerinden-edilmis-1088652143.html
İspanya'da 'olay yaratan' ayrılık haberi: 'Arda Güler Ancelotti ile görüştü, kendini yerinden edilmiş hissediyor'
İspanya'da 'olay yaratan' ayrılık haberi: 'Arda Güler Ancelotti ile görüştü, kendini yerinden edilmiş hissediyor'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, takımında süre bulmakta zorlanıyor. Atletico Madrid derbisinde hiç forma şansı bulamaması, milli futbolcunun takımdan... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T13:07+0300
2024-10-01T13:07+0300
2024-10-01T13:10+0300
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Geçtiğimiz hafta La Liga’da oynanan Atletico Madrid derbisi 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, Real Madrid’de sakatlıklar nedeniyle birçok önemli oyuncu forma giyemedi. Buna rağmen Arda Güler’in 1 dakika bile sahada yer almaması, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Genç yeteneğin sezon başında ilk 11’de düzenli oynaması beklenirken, Carlo Ancelotti’nin planlarında geri plana düşmesi ayrılık iddialarını körükledi.Ancelotti ile kritik görüşmeİspanyol medyasının önde gelen spor sitelerinden Exclusivo’nun haberine göre, Arda Güler, derbi sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Arda’nın İtalyan hocaya takımda yeterince takdir görmediğini hissettiğini ve bu durumun devam etmesi halinde devre arasında ayrılık seçeneğini düşünebileceğini ilettiği belirtildi.'Kendini yerinden edilmiş hissediyor'Haberde Arda Güler’in son iki sezondaki kısa sürelerine rağmen yeteneklerini kanıtladığı, ancak şu anda kendini takımda 'yerinden edilmiş' gibi hissettiği vurgulandı. Derbide Luka Modric’in 86 dakika sahada kalması, Arda’nın hiç süre alamamasıyla birlikte bu hissiyatın daha da pekiştiği ifade edildi. Özellikle sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle forma giymesi beklenirken, sahada yer bulamaması Arda’yı hayal kırıklığına uğrattı.Kış transfer döneminde ayrılık gündemdeGenç futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid’den ayrılabileceği iddiaları da güçleniyor. Eğer Ancelotti’nin planlarında kendine yer bulamazsa, Güler’in daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi değerlendireceği söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/osimhenden-fenerbahce-aciklamasi-geldi-gordugumuz-seyler-normal-degildi-1088645808.html
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İspanya'da 'olay yaratan' ayrılık haberi: 'Arda Güler Ancelotti ile görüştü, kendini yerinden edilmiş hissediyor'
13:07 01.10.2024 (güncellendi: 13:10 01.10.2024)
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, takımında süre bulmakta zorlanıyor. Atletico Madrid derbisinde hiç forma şansı bulamaması, milli futbolcunun takımdan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Haberin gelmesinin ardından İspanya'da manşetler Arda Güler ile dolup taşarken okurlar ise tepkili.
Geçtiğimiz hafta La Liga’da oynanan Atletico Madrid derbisi 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, Real Madrid’de sakatlıklar nedeniyle birçok önemli oyuncu forma giyemedi. Buna rağmen Arda Güler’in 1 dakika bile sahada yer almaması, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Genç yeteneğin sezon başında ilk 11’de düzenli oynaması beklenirken, Carlo Ancelotti’nin planlarında geri plana düşmesi ayrılık iddialarını körükledi.
Ancelotti ile kritik görüşme
İspanyol medyasının önde gelen spor sitelerinden Exclusivo’nun haberine göre, Arda Güler, derbi sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Arda’nın İtalyan hocaya takımda yeterince takdir görmediğini hissettiğini ve bu durumun devam etmesi halinde devre arasında ayrılık seçeneğini düşünebileceğini ilettiği belirtildi.
'Kendini yerinden edilmiş hissediyor'
Haberde Arda Güler’in son iki sezondaki kısa sürelerine rağmen yeteneklerini kanıtladığı, ancak şu anda kendini takımda 'yerinden edilmiş' gibi hissettiği vurgulandı. Derbide Luka Modric’in 86 dakika sahada kalması, Arda’nın hiç süre alamamasıyla birlikte bu hissiyatın daha da pekiştiği ifade edildi. Özellikle sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle forma giymesi beklenirken, sahada yer bulamaması Arda’yı hayal kırıklığına uğrattı.
Kış transfer döneminde ayrılık gündemde
Genç futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid’den ayrılabileceği iddiaları da güçleniyor. Eğer Ancelotti’nin planlarında kendine yer bulamazsa, Güler’in daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi değerlendireceği söyleniyor.