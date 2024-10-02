https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/dursun-ozbek-yonetiminin-kritik-2-haftasi-kisi-basi-8-milyon-lira-odenecek-1088693613.html

Dursun Özbek yönetiminin kritik 2 haftası: Kişi başı 8 milyon lira ödenecek

Dursun Özbek yönetiminin kritik 2 haftası: Kişi başı 8 milyon lira ödenecek

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 15 Ekim'de futbolculardan alacağı borçsuzluk kağıdı için harekete geçti. Dursun Özbek'in maaş ödemelerinin yanı sıra prim... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T10:32+0300

2024-10-02T10:32+0300

2024-10-02T10:32+0300

spor

dursun özbek

galatasaray

futbol

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Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da yönetim, futbolculara yapılacak ödemelere yoğunlaştı.Dursun Özbek ve ekibi, 15 Ekim'de futbolculardan alacağı borçsuzluk kağıdı için harekete geçti.Geçtiğimiz günlerde futbolculara yaklaşık 10 milyon euroluk ödeme yapan Galatasaray yönetimi, 15 Ekim'e kadar bu ödemelere devam edecek.Milliyet'teki habere göre Galatasaray yönetimi, iki haftalık süreçte futbolculara ödemelerini yine yapacak ve borçsuzluk kağıdı için riski ortadan kaldıracak.Prim borçlarıÖte yandan Dursun Özbek'in birikmiş prim borçları için de harekete geçtiği haber detayında yer aldı.Geçen sezonun şampiyonluk primiyle birlikte maç primlerinin kısa süre içinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı belirtildi.Haberde Galatasaraylı futbolcuların kişi başı yaklaşık 8 milyon liralık prim alacağının bulunduğu belirtildi.

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dursun özbek, galatasaray, futbol