https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cerrah-nester-bulamayinca-meyve-kestigi-cakiyla-ameliyat-yapti-1088691242.html

Cerrah neşter bulamayınca 'meyve kestiği çakıyla' ameliyat yaptı

Cerrah neşter bulamayınca 'meyve kestiği çakıyla' ameliyat yaptı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir üniversite hastanesinde ameliyata giren sağlık ekibi ameliyatı yapan doktorun 'neşter bulamadığı için' öğle yemeğinde meyve kesmek için... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:52+0300

2024-10-02T09:52+0300

2024-10-02T09:52+0300

dünya

avrupa

ingiltere

sussex

polis

cerrah

soruşturma

ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/12/1049937613_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_d95917fe69c2af0d606a70252a89d4cb.jpg

İngiltere'nin güney doğusunda bulunan Sussex'te bir üniversite hastanesinde acil ameliyat sırasında steril neşter bulamayan bir cerrahın, hastanın göğsünü açmak için normalde öğle yemeğinde meyve kesmek için yanında bulundurduğu çakıyı kullandığı ortaya çıktı.Üniversite hastanesi yetkilileri operasyonun acil olduğunu fakat cerrahın eylemlerinin 'normal prosedürlerin dışında ve gereksiz olduğunu' söyledi. Cerrahın yaptığı ihmale tanıklık eden meslektaşları, 'durumun kendilerini dehşete düşürdüğünü, çakının steril ve bir ameliyat aleti olmadığını ve ameliyat başlamadan önce tüm ekipmanın ameliyathane odasında hazır bulundurulması gerektiğini' söyledi.Polis, hastanede iddia edilen en az 105 tıbbi ihmal vakası ve adam öldürme suçlamaları üzerine soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bunların arasında 'yetersiz bakımdan dolayı hastaların sakatlanması ve ölmesi, ameliyattan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir kadın hastanın ölmesi, aynı cerrahın iki ay içinde üç düşük riskli ameliyata girip üç hastanın ameliyattan kısa bir süre sonra ölmeleri' gibi iddiaların olduğu söylendi.Hastanede eskiden çalışan doktorlardan biri, 'hastanenin nöroloji bölümündeki doktorların bir çeşit 'çete üyesi' olduklarını, bir cerrahın orantısız ölümler yaşadığını ve başka bir doktorun yeterli eğitim almadan komplike ameliyatlara girdiğini' iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/ugandali-muhammedi-yuzundeki-5-kiloluk-kitleden-turk-doktorlar-kurtardi-1088585527.html

ingiltere

sussex

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ingiltere, sussex, polis, cerrah, soruşturma, ölüm