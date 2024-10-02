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Cerrah neşter bulamayınca 'meyve kestiği çakıyla' ameliyat yaptı
Cerrah neşter bulamayınca 'meyve kestiği çakıyla' ameliyat yaptı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir üniversite hastanesinde ameliyata giren sağlık ekibi ameliyatı yapan doktorun 'neşter bulamadığı için' öğle yemeğinde meyve kesmek için... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T09:52+0300
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İngiltere'nin güney doğusunda bulunan Sussex'te bir üniversite hastanesinde acil ameliyat sırasında steril neşter bulamayan bir cerrahın, hastanın göğsünü açmak için normalde öğle yemeğinde meyve kesmek için yanında bulundurduğu çakıyı kullandığı ortaya çıktı.Üniversite hastanesi yetkilileri operasyonun acil olduğunu fakat cerrahın eylemlerinin 'normal prosedürlerin dışında ve gereksiz olduğunu' söyledi. Cerrahın yaptığı ihmale tanıklık eden meslektaşları, 'durumun kendilerini dehşete düşürdüğünü, çakının steril ve bir ameliyat aleti olmadığını ve ameliyat başlamadan önce tüm ekipmanın ameliyathane odasında hazır bulundurulması gerektiğini' söyledi.Polis, hastanede iddia edilen en az 105 tıbbi ihmal vakası ve adam öldürme suçlamaları üzerine soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bunların arasında 'yetersiz bakımdan dolayı hastaların sakatlanması ve ölmesi, ameliyattan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir kadın hastanın ölmesi, aynı cerrahın iki ay içinde üç düşük riskli ameliyata girip üç hastanın ameliyattan kısa bir süre sonra ölmeleri' gibi iddiaların olduğu söylendi.Hastanede eskiden çalışan doktorlardan biri, 'hastanenin nöroloji bölümündeki doktorların bir çeşit 'çete üyesi' olduklarını, bir cerrahın orantısız ölümler yaşadığını ve başka bir doktorun yeterli eğitim almadan komplike ameliyatlara girdiğini' iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/ugandali-muhammedi-yuzundeki-5-kiloluk-kitleden-turk-doktorlar-kurtardi-1088585527.html
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avrupa, ingiltere, sussex, polis, cerrah, soruşturma, ölüm
avrupa, ingiltere, sussex, polis, cerrah, soruşturma, ölüm

Cerrah neşter bulamayınca 'meyve kestiği çakıyla' ameliyat yaptı

09:52 02.10.2024
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, StenincontestAndrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları
Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, Stenincontest
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İngiltere'de bir üniversite hastanesinde ameliyata giren sağlık ekibi ameliyatı yapan doktorun 'neşter bulamadığı için' öğle yemeğinde meyve kesmek için kullandığı İsviçre çakısıyla hastanın göğsünü kestiğini görünce hayrete düştüler. Soruşturma başlatılan vaka incelenirken aynı hastanede 105 farklı ihmal vakası daha olduğu iddia edildi.
İngiltere'nin güney doğusunda bulunan Sussex'te bir üniversite hastanesinde acil ameliyat sırasında steril neşter bulamayan bir cerrahın, hastanın göğsünü açmak için normalde öğle yemeğinde meyve kesmek için yanında bulundurduğu çakıyı kullandığı ortaya çıktı.
Üniversite hastanesi yetkilileri operasyonun acil olduğunu fakat cerrahın eylemlerinin 'normal prosedürlerin dışında ve gereksiz olduğunu' söyledi.
Cerrahın yaptığı ihmale tanıklık eden meslektaşları, 'durumun kendilerini dehşete düşürdüğünü, çakının steril ve bir ameliyat aleti olmadığını ve ameliyat başlamadan önce tüm ekipmanın ameliyathane odasında hazır bulundurulması gerektiğini' söyledi.
Polis, hastanede iddia edilen en az 105 tıbbi ihmal vakası ve adam öldürme suçlamaları üzerine soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Bunların arasında 'yetersiz bakımdan dolayı hastaların sakatlanması ve ölmesi, ameliyattan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir kadın hastanın ölmesi, aynı cerrahın iki ay içinde üç düşük riskli ameliyata girip üç hastanın ameliyattan kısa bir süre sonra ölmeleri' gibi iddiaların olduğu söylendi.
Hastanede eskiden çalışan doktorlardan biri, 'hastanenin nöroloji bölümündeki doktorların bir çeşit 'çete üyesi' olduklarını, bir cerrahın orantısız ölümler yaşadığını ve başka bir doktorun yeterli eğitim almadan komplike ameliyatlara girdiğini' iddia etti.
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