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'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:27+0300
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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Çay kaşığından aparat yaptıOlay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kaşık, hırsız, otomobil
kaşık, hırsız, otomobil

'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı

11:27 02.10.2024
© İHA / -AW298437'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA / -AW298437
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İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Çay kaşığından aparat yaptı

Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kargo hırsızlarını telefon takip cihazıyla yakaladı
27 Ağustos, 16:53
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