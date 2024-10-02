https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cay-kasigi-ile-otomobil-caldi-1088697542.html
'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:27+0300
2024-10-02T11:27+0300
2024-10-02T11:27+0300
türkiye
kaşık
hırsız
otomobil
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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Çay kaşığından aparat yaptıOlay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kargo-hirsizlarini-telefon-takip-cihaziyla-yakaladi-1087330452.html
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kaşık, hırsız, otomobil
'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı
İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.
Çay kaşığından aparat yaptı
Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.