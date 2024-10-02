https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cay-kasigi-ile-otomobil-caldi-1088697542.html

'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı

'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:27+0300

2024-10-02T11:27+0300

2024-10-02T11:27+0300

türkiye

kaşık

hırsız

otomobil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088697304_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_e7c2b84f2a34e61c4d47b32c5ef5ed0a.jpg

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Çay kaşığından aparat yaptıOlay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kargo-hirsizlarini-telefon-takip-cihaziyla-yakaladi-1087330452.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaşık, hırsız, otomobil