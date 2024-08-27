https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kargo-hirsizlarini-telefon-takip-cihaziyla-yakaladi-1087330452.html
Kargo hırsızlarını telefon takip cihazıyla yakaladı
Kargo hırsızlarını telefon takip cihazıyla yakaladı
Sputnik Türkiye
Kaliforniya'nın Santa Barbara'nın yetkilileri sabah saatlerinde aldıkları bir ihbar üzerine bir kadının evine gittiler. Yakın zamanda postasını çalındığını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T16:53+0300
2024-08-27T16:53+0300
2024-08-27T16:53+0300
dünya
hırsızlık
teknoloji
takip cihazı
kaliforniya
santa barbara
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Kaliforniya'nın Santa Barbara şehrinde bir kadın, kargolarının sürekli çalınmasından bıktığı için yem olarak teknolojiyi kullandı.Santa Barbara yetkililerine göre, kadının kargocuları yakalamak için kendine kargo içinde takip cihazı gönderdiğini, bu sayede hırsızların yerini canlı olarak izleyebildiğini bildirdi.Polise haber veren kadın, talip cihazı sayesinde kargolarını çalan iki hırsızın yakalanmasına yardım etti. 14 saat uzaklıktaki Los Alamos'ta iki şüpheli yetkililer tarafından yakalandı.Şerif bürosu yaptığı açıklamada, 'kurbanın şüphelilerle kendi başına iletişime geçmeye çalışmadığını belirtmenin önemini' vurguladı.Şüphelilerden biri 'sahte çek bulundurmak, kimlik hırsızlığı, kredi kartı hırsızlığı ve komplo' suçlarından tutuklanırken, 50 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği duyuruldu.Öte yandan aynı suçlardan hüküm giyen diğer şüpheli, kayıtlara göre 460 bin dolar kefaletle serbest kalacağı bildirildi.Yetkililer, bu davadaki diğer hırsızlık mağdurlarıyla iletişime geçmeye çalıştıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/hirsizlik-yapmak-icin-girdigi-evde-kitap-okumaya-dalinca-yakalandi-okumaya-basladim-ve-buyulendim-1087149204.html
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hırsızlık, teknoloji, takip cihazı, kaliforniya, santa barbara, los alamos, new mexico, mağdur
hırsızlık, teknoloji, takip cihazı, kaliforniya, santa barbara, los alamos, new mexico, mağdur
Kargo hırsızlarını telefon takip cihazıyla yakaladı
Kaliforniya'nın Santa Barbara'nın yetkilileri sabah saatlerinde aldıkları bir ihbar üzerine bir kadının evine gittiler. Yakın zamanda postasını çalındığını bildiren kadın, kargosunu çalanları takip ettiğini söyledi. Kendine kargo içinde takip cihazı gönderen kadın, hırsızların yakalanmasını sağladı.
Kaliforniya'nın Santa Barbara şehrinde bir kadın, kargolarının sürekli çalınmasından bıktığı için yem olarak teknolojiyi kullandı.
Santa Barbara yetkililerine göre, kadının kargocuları yakalamak için kendine kargo içinde takip cihazı gönderdiğini, bu sayede hırsızların yerini canlı olarak izleyebildiğini bildirdi.
Polise haber veren kadın, talip cihazı sayesinde kargolarını çalan iki hırsızın yakalanmasına yardım etti. 14 saat uzaklıktaki Los Alamos'ta iki şüpheli yetkililer tarafından yakalandı.
Şerif bürosu yaptığı açıklamada, 'kurbanın şüphelilerle kendi başına iletişime geçmeye çalışmadığını belirtmenin önemini' vurguladı.
Şüphelilerden biri 'sahte çek bulundurmak, kimlik hırsızlığı, kredi kartı hırsızlığı ve komplo' suçlarından tutuklanırken, 50 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği duyuruldu.
Öte yandan aynı suçlardan hüküm giyen diğer şüpheli, kayıtlara göre 460 bin dolar kefaletle serbest kalacağı bildirildi.
Yetkililer, bu davadaki diğer hırsızlık mağdurlarıyla iletişime geçmeye çalıştıklarını bildirdi.