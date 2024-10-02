https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/benzin-ve-motorine-zam-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1088689673.html

Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti

Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti

Sputnik Türkiye

2 Ekim'de benzin ve motorinden zam haberi geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

2024-10-02T09:26+0300

2024-10-02T09:26+0300

2024-10-02T09:26+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 74 doların üzerine çıktı. Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam geldi. Peki, 2 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.86 TLMotorin litre fiyatı: 42.66 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 42.59 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.22 TLMotorin litre fiyatı: 43.12 TLİzmir Benzin litre fiyatı: 43.67 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-bekleniyor-1088671862.html

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