https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/benzin-ve-motorine-zam-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1088689673.html
Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Sputnik Türkiye
2 Ekim'de benzin ve motorinden zam haberi geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
2024-10-02T09:26+0300
2024-10-02T09:26+0300
2024-10-02T09:26+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 74 doların üzerine çıktı. Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam geldi. Peki, 2 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.86 TLMotorin litre fiyatı: 42.66 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.75 TLMotorin litre fiyatı: 42.59 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.22 TLMotorin litre fiyatı: 43.12 TLİzmir Benzin litre fiyatı: 43.67 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-bekleniyor-1088671862.html
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benzin, motorin, motorin zam, benzin zam, akaryakıt zam
benzin, motorin, motorin zam, benzin zam, akaryakıt zam
Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. 2 Ekim'de benzin ve motorinden zam haberi geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 74 doların üzerine çıktı. Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam geldi. Peki, 2 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
Benzin litre fiyatı: 43.67 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL