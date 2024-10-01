https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-bekleniyor-1088671862.html

Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam bekleniyor

Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda yaşanan savaş ihtimali Brent petrolde yükselişe neden oldu. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden sektör temsilcilerine göre bu... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T19:02+0300

2024-10-01T19:02+0300

2024-10-01T19:02+0300

ekonomi

akaryakıt

benzin

lpg

zam

istanbul

izmir

ankara

motorin

epdk

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Orta Doğu’da savaş tehlikesi ve yaşanan arz talep dengesizliği petrol fiyatlarında değişikliğe neden oldu.TGRT Haber'e göre Dünya gündeminde yaşanan çatışmalar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Piyasalar OPEC kararlarını ve petrol tüketen ülkelerin ekonomisindeki gelişmeleri yakından izlerken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öngörülüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor.İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/borsa-istanbulda-sert-dusus-yasandi-borsa-neden-dusuyor-1088669709.html

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benzin ne kadar, lpg ne kadar, motorin ne kadar