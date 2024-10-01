https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-bekleniyor-1088671862.html
Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam bekleniyor
Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda yaşanan savaş ihtimali Brent petrolde yükselişe neden oldu. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden sektör temsilcilerine göre bu... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T19:02+0300
2024-10-01T19:02+0300
2024-10-01T19:02+0300
ekonomi
akaryakıt
benzin
lpg
zam
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ankara
motorin
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Orta Doğu’da savaş tehlikesi ve yaşanan arz talep dengesizliği petrol fiyatlarında değişikliğe neden oldu.TGRT Haber'e göre Dünya gündeminde yaşanan çatışmalar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Piyasalar OPEC kararlarını ve petrol tüketen ülkelerin ekonomisindeki gelişmeleri yakından izlerken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öngörülüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor.İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/borsa-istanbulda-sert-dusus-yasandi-borsa-neden-dusuyor-1088669709.html
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benzin ne kadar, lpg ne kadar, motorin ne kadar
benzin ne kadar, lpg ne kadar, motorin ne kadar
Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam bekleniyor
Küresel piyasalarda yaşanan savaş ihtimali Brent petrolde yükselişe neden oldu. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden sektör temsilcilerine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor.
Orta Doğu’da savaş tehlikesi ve yaşanan arz talep dengesizliği petrol fiyatlarında değişikliğe neden oldu.
TGRT Haber'e göre Dünya gündeminde yaşanan çatışmalar ve piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Piyasalar OPEC kararlarını ve petrol tüketen ülkelerin ekonomisindeki gelişmeleri yakından izlerken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öngörülüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam bekleniyor.
İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?
İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?
Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?