https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/batmanda-gunlerdir-hapsiran-kadin-ankaraya-sevk-edildi-1088702593.html

Batman'da günlerdir hapşıran kadın, Ankara'ya sevk edildi

Batman'da günlerdir hapşıran kadın, Ankara'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Batman'da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın günlerce süren hapşırık nöbeti sosyal medyada gündem oldu. Tedavi altına alınan kadın, tedavi amacıyla Ankara... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T12:09+0300

2024-10-02T12:09+0300

2024-10-02T12:09+0300

türkiye

batman

nöbet

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Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın yaşadığı hapşırık nöbeti gündem oldu. Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Eylül'de başlayan hapşırık nöbeti için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Benazir Aydın'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.Aydın, ambulansla Ankara'ya götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/batmanda-24-yasindaki-kadin-13-gundur-araliksiz-hapsiriyor-1088661333.html

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