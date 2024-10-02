https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/batmanda-gunlerdir-hapsiran-kadin-ankaraya-sevk-edildi-1088702593.html
Batman'da günlerdir hapşıran kadın, Ankara'ya sevk edildi
Batman'da günlerdir hapşıran kadın, Ankara'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Batman'da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın günlerce süren hapşırık nöbeti sosyal medyada gündem oldu. Tedavi altına alınan kadın, tedavi amacıyla Ankara... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:09+0300
2024-10-02T12:09+0300
2024-10-02T12:09+0300
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Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın yaşadığı hapşırık nöbeti gündem oldu. Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Eylül'de başlayan hapşırık nöbeti için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Benazir Aydın'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.Aydın, ambulansla Ankara'ya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/batmanda-24-yasindaki-kadin-13-gundur-araliksiz-hapsiriyor-1088661333.html
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batman, nöbet
Batman'da günlerdir hapşıran kadın, Ankara'ya sevk edildi
Batman'da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın günlerce süren hapşırık nöbeti sosyal medyada gündem oldu. Tedavi altına alınan kadın, tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın yaşadığı hapşırık nöbeti gündem oldu.
Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Eylül'de başlayan hapşırık nöbeti için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Benazir Aydın'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Aydın, ambulansla Ankara'ya götürüldü.