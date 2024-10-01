https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/batmanda-24-yasindaki-kadin-13-gundur-araliksiz-hapsiriyor-1088661333.html

Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor

Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor

Sputnik Türkiye

Batman'da 13 gündür hapşıran kadın yetkililerden yardım istiyor. 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T15:29+0300

2024-10-01T15:29+0300

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türkiye

tedavi

batman

hastane

özel hastane

yetkili

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Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.13 gündür hapşırıyorKadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

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tedavi, batman, hastane, özel hastane, yetkili