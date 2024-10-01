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Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor
Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor
Sputnik Türkiye
Batman'da 13 gündür hapşıran kadın yetkililerden yardım istiyor. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.13 gündür hapşırıyorKadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:
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tedavi, batman, hastane, özel hastane, yetkili

Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor

15:29 01.10.2024 (güncellendi: 15:30 01.10.2024)
© İbrahim Toprakhapşırma
hapşırma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İbrahim Toprak
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Batman'da 13 gündür hapşıran kadın yetkililerden yardım istiyor.
Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.
Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.
Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.

13 gündür hapşırıyor

Kadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.
Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:
"Biz de korkmaya başladık. Yengem sürekli hapşırdığı için yemek yiyemiyor, su içemiyor. Biz bir çözüm bulamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."
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