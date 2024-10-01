https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/batmanda-24-yasindaki-kadin-13-gundur-araliksiz-hapsiriyor-1088661333.html
Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor
Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor
Sputnik Türkiye
Batman'da 13 gündür hapşıran kadın yetkililerden yardım istiyor. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:29+0300
2024-10-01T15:29+0300
2024-10-01T15:30+0300
türkiye
tedavi
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hastane
özel hastane
yetkili
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Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.13 gündür hapşırıyorKadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/cdc-cocuklarda-grip-kaynakli-olumler-asilama-oranlarinin-dusmesiyle-yeni-bir-rekor-kirdi-1088659145.html
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tedavi, batman, hastane, özel hastane, yetkili
tedavi, batman, hastane, özel hastane, yetkili
Batman'da 24 yaşındaki kadın 13 gündür aralıksız hapşırıyor
15:29 01.10.2024 (güncellendi: 15:30 01.10.2024)
Batman'da 13 gündür hapşıran kadın yetkililerden yardım istiyor.
Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.
Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.
Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.
Kadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.
Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:
"Biz de korkmaya başladık. Yengem sürekli hapşırdığı için yemek yiyemiyor, su içemiyor. Biz bir çözüm bulamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."