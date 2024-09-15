https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/reklam-kurulu-tik-tuzagi-1-liralik-daire-ilanlarina-ceza-yagdirdi--1088038004.html

Reklam Kurulu, 'tık tuzağı 1 liralık daire' ilanlarına ceza yağdırdı

Reklam Kurulu, 'tık tuzağı 1 liralık daire' ilanlarına ceza yağdırdı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yanıltıcı ilanlara ceza verdi. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T12:22+0300

2024-09-15T12:22+0300

2024-09-15T12:22+0300

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, son zamanlardaki uyarılar ardından aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.Reklam Kurulu, 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. Bu ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.TRT Haber'in aktardığına göre, 'tıklama tuzağı' olarak isimlendirilen bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu" dedi.Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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