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Yeni iş kuranlar için karar: 3 yıl vergi alınmayacak
Yeni iş kuranlar için karar: 3 yıl vergi alınmayacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yeni iş kuranlara önemli bir vergi kolaylığı sağlandı... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, mükelleflerin beyan ettikleri kazanç üzerinden ödeyecekleri kurumlar vergisi, kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan az olmayacak. Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2025 ve sonrasındaki kazançlarına bu vergi uygulanacak. Ayrıca geçici vergi dönemlerinde de bu hesaplama yapılacak.Yeni başlayanlara 3 yıl vergi muafiyetiYeni iş kuran mükellefler için 3 yıl boyunca asgari vergi muafiyeti getirildi. Yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları ise korunmaya devam edecek.Bazı i̇stisnalar kapsam dışındaDüzenlemeye göre, iştirak kazançları, teknokent kazançları ve AR-GE indirimleri gibi bazı istisnalar yeni tebliğ kapsamı dışında bırakıldı. Yatırım fonlarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak ancak diğer gelirler bu kapsamda olmayacak.Yap-i̇şlet-devret projelerine yüksek vergi oranıYap-işlet-devret projeleri ile kamu özel işbirliği kazançlarına yüzde 30 kurumlar vergisi uygulanacak. Reel sektör için bu oran yüzde 25, banka ve finans kurumları için yüzde 30, halka açık şirketlerde yüzde 23 olacak.Serbest bölgelerdeki vergi avantajları sınırlandırıldıSerbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, sadece ihracat gelirleri ile sınırlandırıldı. Yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar ise kurumlar vergisine tabi tutulacak.
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vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi beyannamesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma
vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi beyannamesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma

Yeni iş kuranlar için karar: 3 yıl vergi alınmayacak

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Resmi Gazete’de yayımlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yeni iş kuranlara önemli bir vergi kolaylığı sağlandı. Tebliğe göre, yeni işe başlayan mükelleflerden ilk 3 yıl boyunca asgari vergi alınmayacak. Mevcut yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerin ise hakları korunacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, mükelleflerin beyan ettikleri kazanç üzerinden ödeyecekleri kurumlar vergisi, kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan az olmayacak. Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2025 ve sonrasındaki kazançlarına bu vergi uygulanacak. Ayrıca geçici vergi dönemlerinde de bu hesaplama yapılacak.

Yeni başlayanlara 3 yıl vergi muafiyeti

Yeni iş kuran mükellefler için 3 yıl boyunca asgari vergi muafiyeti getirildi. Yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları ise korunmaya devam edecek.

Bazı i̇stisnalar kapsam dışında

Düzenlemeye göre, iştirak kazançları, teknokent kazançları ve AR-GE indirimleri gibi bazı istisnalar yeni tebliğ kapsamı dışında bırakıldı. Yatırım fonlarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak ancak diğer gelirler bu kapsamda olmayacak.

Yap-i̇şlet-devret projelerine yüksek vergi oranı

Yap-işlet-devret projeleri ile kamu özel işbirliği kazançlarına yüzde 30 kurumlar vergisi uygulanacak. Reel sektör için bu oran yüzde 25, banka ve finans kurumları için yüzde 30, halka açık şirketlerde yüzde 23 olacak.

Serbest bölgelerdeki vergi avantajları sınırlandırıldı

Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, sadece ihracat gelirleri ile sınırlandırıldı. Yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar ise kurumlar vergisine tabi tutulacak.
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