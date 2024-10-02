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Bakan Ömer Bolat açıkladı: Ödeme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'ya ihracatımız azaldı
Bakan Ömer Bolat açıkladı: Ödeme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'ya ihracatımız azaldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22 milyar... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:12+0300
2024-10-02T11:32+0300
ekonomi
dış ticaret açığı
dış ticaret
ömer bolat
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı eylülde yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 5 milyar 122 milyon dolar oldu. Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Eylül ayında da dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı. Takvim etkisi bazen olumlu bazen olumsuz katkı yapabiliyor. Cuma günleri bizim yaklaşık 2,3-2,4 milyar dolar civarında ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler Cumartesi günü, Pazar günü pek olmuyor. 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdelemiş olacaktık. Baktığımızda altın ihracatında yüzde 66'lık gerileme söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış yüzde 3,3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Hamdolsun son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalat eylülde azalma trendi devam etti, 27,1 milyar dolarlık ithalat yaptık. İthalata baktığımızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu. Dış ticaret açığı 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı eylülde yüzde 79,2'ye yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığımız yüzde 31,5 azaldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Ocak-Eylül döneminde yüzde 76,3 oldu.Ödeme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'ya ihracatımız azaldı.
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dış ticaret açığı, dış ticaret, ömer bolat
dış ticaret açığı, dış ticaret, ömer bolat

Bakan Ömer Bolat açıkladı: Ödeme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'ya ihracatımız azaldı

11:12 02.10.2024 (güncellendi: 11:32 02.10.2024)
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Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı eylülde sınırlı yükselişle 5 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı eylülde yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 5 milyar 122 milyon dolar oldu.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Eylül ayında da dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı. Takvim etkisi bazen olumlu bazen olumsuz katkı yapabiliyor. Cuma günleri bizim yaklaşık 2,3-2,4 milyar dolar civarında ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler Cumartesi günü, Pazar günü pek olmuyor. 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdelemiş olacaktık. Baktığımızda altın ihracatında yüzde 66'lık gerileme söz konusu.
Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış yüzde 3,3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Hamdolsun son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalat eylülde azalma trendi devam etti, 27,1 milyar dolarlık ithalat yaptık. İthalata baktığımızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu.
Dış ticaret açığı 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı eylülde yüzde 79,2'ye yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığımız yüzde 31,5 azaldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Ocak-Eylül döneminde yüzde 76,3 oldu.
Ödeme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'ya ihracatımız azaldı.
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