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Bahçede balık yaptı, 60 bin lira ödül kazandı: 'Balık kokusuna geldi'
Bahçede balık yaptı, 60 bin lira ödül kazandı: 'Balık kokusuna geldi'
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve sahibi tarafından bulana 60 bin TL ödül verileceği duyurulan kediyi, bahçesinde balık pişiren adam... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:10+0300
2024-10-02T11:10+0300
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Şahbaz'ın "Gece" isimli tekir cinsi kedisi geçtiğimiz hafta kayboldu. Sokak sokak kedisini arayan Mehmet Şahbaz ne yaptıysa kediyi bulamadı. 60 bin ödül koyduSon olarak sosyal medyada kedinin fotoğrafını paylaşıp, bulan kişiye 60 bin TL ödül vereceğini yazan Mehmet Şahbaz'a kayıp kediyle ilgili sayısız ihbar geldi ancak hiçbirisinden kayıp 'Gece' çıkmadı. Son olarak ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde evinin bahçesinde balık pişiren bedensel engelli Ahmet Alişan'ın yanına bir kedi geldi. Kediye yakından bakan Ahmet Alişan, kedinin 60 bin TL ödülle aranan Gece isimli kedi olduğunu fark etti.Kediyi muhafaza altına alan Ahmet Alişan daha sonra durumu sahibine haber verdi. Kedinin bakım ve kontrolleri veteriner kliniğinde yapıldıktan sonra kedinin sahibi vaat ettiği 60 bin TL'yi kediyi bulan Ahmet Alişan'a teslim etti. Kedinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Şahbaz, "Kedimiz 1 haftadır kayıptı, bulmak bu arkadaşımıza nasip oldu, kendisine kedimizi bulduğu için çok teşekkür ediyorum ve söz verdiğim 60 bin TL'yi kendisine veriyorum" dedi.'Paraya da ihtiyacım vardı'Kediyi bulup 60 bin TL'yi alan Ahmet Alişan ise, "Evimin bahçesinde balık pişiriyordum. Herhalde balığın kokusuna geldi. Ben de kediyi aldım sahibine haber verdim. Paraya da ihtiyacım vardı iyi oldu" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abdde-kamp-sirasinda-bir-hayvandan-korkup-kacan-evcil-kedi-bin-287-kilometre-uzakta-bulundu-1088322018.html
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balık, ödül, kedi
balık, ödül, kedi

Bahçede balık yaptı, 60 bin lira ödül kazandı: 'Balık kokusuna geldi'

11:10 02.10.2024
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW299392Bahçede balık yaptı, 60 bin lira ödül kazandı: 'Balık kokusuna geldi'
Bahçede balık yaptı, 60 bin lira ödül kazandı: 'Balık kokusuna geldi' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN-AW299392
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve sahibi tarafından bulana 60 bin TL ödül verileceği duyurulan kediyi, bahçesinde balık pişiren adam buldu. Balığın kokusuna bahçesine gelen kediyi sahibine teslim eden adam 60 bin TL ödülü aldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Şahbaz'ın "Gece" isimli tekir cinsi kedisi geçtiğimiz hafta kayboldu.
Sokak sokak kedisini arayan Mehmet Şahbaz ne yaptıysa kediyi bulamadı.

60 bin ödül koydu

Son olarak sosyal medyada kedinin fotoğrafını paylaşıp, bulan kişiye 60 bin TL ödül vereceğini yazan Mehmet Şahbaz'a kayıp kediyle ilgili sayısız ihbar geldi ancak hiçbirisinden kayıp 'Gece' çıkmadı.
Son olarak ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde evinin bahçesinde balık pişiren bedensel engelli Ahmet Alişan'ın yanına bir kedi geldi. Kediye yakından bakan Ahmet Alişan, kedinin 60 bin TL ödülle aranan Gece isimli kedi olduğunu fark etti.
Kediyi muhafaza altına alan Ahmet Alişan daha sonra durumu sahibine haber verdi. Kedinin bakım ve kontrolleri veteriner kliniğinde yapıldıktan sonra kedinin sahibi vaat ettiği 60 bin TL'yi kediyi bulan Ahmet Alişan'a teslim etti.
Kedinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Şahbaz, "Kedimiz 1 haftadır kayıptı, bulmak bu arkadaşımıza nasip oldu, kendisine kedimizi bulduğu için çok teşekkür ediyorum ve söz verdiğim 60 bin TL'yi kendisine veriyorum" dedi.

'Paraya da ihtiyacım vardı'

Kediyi bulup 60 bin TL'yi alan Ahmet Alişan ise, "Evimin bahçesinde balık pişiriyordum. Herhalde balığın kokusuna geldi. Ben de kediyi aldım sahibine haber verdim. Paraya da ihtiyacım vardı iyi oldu" şeklinde konuştu.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Kamp sırasında bir hayvandan korkup kaçan kedi bin 287 kilometre uzakta bulundu
23 Eylül, 10:32
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