https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/b12im-az-deyip-gecmeyin-20li-yaslarindaki-iki-kisiye-demans-teshisi-kondu-1088707166.html

'B12'im az deyip geçmeyin': 20'li yaşlarındaki iki kişiye demans teşhisi kondu

'B12'im az deyip geçmeyin': 20'li yaşlarındaki iki kişiye demans teşhisi kondu

Sputnik Türkiye

Jordan (28) ve Cian Adams (23) kardeşler, annelerinden miras kalan frontotemporal demans (FTD) hastalığı ile yüzleşmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Genetik... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T13:42+0300

2024-10-02T13:42+0300

2024-10-02T13:42+0300

demans

demans

yaşam

genç

genç

alzheimer hastalığı

alzheimer

b12 vitamini

sağlık

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FTD, genellikle ebeveynden çocuğa geçen tek bir 'hatalı' gen nedeniyle ailelerde görülen, diğer demans türlerinden farklı olarak daha genç yaşlarda teşhis edilen bir hastalıktır. Alzheimers UK tarafından yapılan araştırmaya göre, FTD'li her 100 kişiden 10 ila 15'i ailevi FTD'den etkilenmektedir.Ailevi geçiş ve kardeşlerin kararları2016 yılında anneleri Geraldine, henüz 52 yaşındayken bu hastalıktan vefat etti. Kardeşler, bu durum sonrası genetik test yaptırmaya karar verdiler. Kennedy olarak bilinen abla, bu rahatsızlığı miras almadığını öğrenirken, Jordan ve Cian acı bir haberle karşılaştı; ilerleyen dönemlerde FTD hastalığına yakalanacaklardı.Hayatlarını anlamlandırmakKardeşler, annelerinin başına gelenlerden sonra, sahip oldukları 15 güzel yazı en iyi şekilde değerlendirme kararı aldılar. Jordan, MailPlus’a verdiği röportajda, "Hayatımız çoğumuzdan daha kısa olabilir ama bu durum, ikimizi de sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı hale getirdi" dedi. Cian ise, "Bu korkunç bir şey ve keşke böyle olmasaydı, ama bize anlam verdi ve dünyada bir fark yaratma şansı verdi" diye ekledi.Gelecek nesil i̇çin zor kararJordan ve eşi Agnes, hamilelikleri sırasında fetüsün mutasyona uğramış gene sahip olduğunu öğrenince, çocuklarına hastalığın geçme riskini göz önünde bulundurarak hamileliği sonlandırma kararı aldılar. Jordan, "Çocuklarımıza geçmesini istemediğimiz konusunda bilinçli bir seçim yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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