https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/b12im-az-deyip-gecmeyin-20li-yaslarindaki-iki-kisiye-demans-teshisi-kondu-1088707166.html
'B12'im az deyip geçmeyin': 20'li yaşlarındaki iki kişiye demans teşhisi kondu
'B12'im az deyip geçmeyin': 20'li yaşlarındaki iki kişiye demans teşhisi kondu
Sputnik Türkiye
Jordan (28) ve Cian Adams (23) kardeşler, annelerinden miras kalan frontotemporal demans (FTD) hastalığı ile yüzleşmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Genetik... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T13:42+0300
2024-10-02T13:42+0300
2024-10-02T13:42+0300
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FTD, genellikle ebeveynden çocuğa geçen tek bir 'hatalı' gen nedeniyle ailelerde görülen, diğer demans türlerinden farklı olarak daha genç yaşlarda teşhis edilen bir hastalıktır. Alzheimers UK tarafından yapılan araştırmaya göre, FTD'li her 100 kişiden 10 ila 15'i ailevi FTD'den etkilenmektedir.Ailevi geçiş ve kardeşlerin kararları2016 yılında anneleri Geraldine, henüz 52 yaşındayken bu hastalıktan vefat etti. Kardeşler, bu durum sonrası genetik test yaptırmaya karar verdiler. Kennedy olarak bilinen abla, bu rahatsızlığı miras almadığını öğrenirken, Jordan ve Cian acı bir haberle karşılaştı; ilerleyen dönemlerde FTD hastalığına yakalanacaklardı.Hayatlarını anlamlandırmakKardeşler, annelerinin başına gelenlerden sonra, sahip oldukları 15 güzel yazı en iyi şekilde değerlendirme kararı aldılar. Jordan, MailPlus’a verdiği röportajda, "Hayatımız çoğumuzdan daha kısa olabilir ama bu durum, ikimizi de sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı hale getirdi" dedi. Cian ise, "Bu korkunç bir şey ve keşke böyle olmasaydı, ama bize anlam verdi ve dünyada bir fark yaratma şansı verdi" diye ekledi.Gelecek nesil i̇çin zor kararJordan ve eşi Agnes, hamilelikleri sırasında fetüsün mutasyona uğramış gene sahip olduğunu öğrenince, çocuklarına hastalığın geçme riskini göz önünde bulundurarak hamileliği sonlandırma kararı aldılar. Jordan, "Çocuklarımıza geçmesini istemediğimiz konusunda bilinçli bir seçim yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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demans, demans, genç, genç, alzheimer hastalığı, alzheimer, b12 vitamini, sağlık, uzman, doktor
demans, demans, genç, genç, alzheimer hastalığı, alzheimer, b12 vitamini, sağlık, uzman, doktor
'B12'im az deyip geçmeyin': 20'li yaşlarındaki iki kişiye demans teşhisi kondu
Jordan (28) ve Cian Adams (23) kardeşler, annelerinden miras kalan frontotemporal demans (FTD) hastalığı ile yüzleşmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Genetik test sonucunda her ikisi de bu nadir nörobilişsel bozukluğun taşıyıcısı olduklarını öğrenerek hayatlarının altüst olduğunu belirttiler.
FTD, genellikle ebeveynden çocuğa geçen tek bir 'hatalı' gen nedeniyle ailelerde görülen, diğer demans türlerinden farklı olarak daha genç yaşlarda teşhis edilen bir hastalıktır. Alzheimers UK tarafından yapılan araştırmaya göre, FTD'li her 100 kişiden 10 ila 15'i ailevi FTD'den etkilenmektedir.
Ailevi geçiş ve kardeşlerin kararları
2016 yılında anneleri Geraldine, henüz 52 yaşındayken bu hastalıktan vefat etti. Kardeşler, bu durum sonrası genetik test yaptırmaya karar verdiler. Kennedy olarak bilinen abla, bu rahatsızlığı miras almadığını öğrenirken, Jordan ve Cian acı bir haberle karşılaştı; ilerleyen dönemlerde FTD hastalığına yakalanacaklardı.
Hayatlarını anlamlandırmak
Kardeşler, annelerinin başına gelenlerden sonra, sahip oldukları 15 güzel yazı en iyi şekilde değerlendirme kararı aldılar. Jordan, MailPlus’a verdiği röportajda, "Hayatımız çoğumuzdan daha kısa olabilir ama bu durum, ikimizi de sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı hale getirdi" dedi. Cian ise, "Bu korkunç bir şey ve keşke böyle olmasaydı, ama bize anlam verdi ve dünyada bir fark yaratma şansı verdi" diye ekledi.
Gelecek nesil i̇çin zor karar
Jordan ve eşi Agnes, hamilelikleri sırasında fetüsün mutasyona uğramış gene sahip olduğunu öğrenince, çocuklarına hastalığın geçme riskini göz önünde bulundurarak hamileliği sonlandırma kararı aldılar. Jordan, "Çocuklarımıza geçmesini istemediğimiz konusunda bilinçli bir seçim yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.