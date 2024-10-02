https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/atmlere-yeni-yasak-geliyor-hangi-sifreler-kullanilamayacak-1088700404.html

ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?

ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?

Sputnik Türkiye

ATM'lerde basit ve tahmin edilebilir şifrelerin kullanımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla sona eriyor. Gelecek hafta... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:48+0300

2024-10-02T11:48+0300

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Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilen bu düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyor. BDDK, basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı amaçlıyor.Yasaklı şifre kombinasyonlarıYeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık geçerli olmayacak. Müşteriler, ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulmasını zorunlu kılacak.Gelecek hafta başlıyorTürkiye genelinde uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak. Müşteriler, daha karmaşık ve güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.

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