https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/atmlere-yeni-yasak-geliyor-hangi-sifreler-kullanilamayacak-1088700404.html
ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
Sputnik Türkiye
ATM'lerde basit ve tahmin edilebilir şifrelerin kullanımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla sona eriyor. Gelecek hafta... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:48+0300
2024-10-02T11:48+0300
2024-10-02T11:49+0300
ekonomi
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şifre
şifreleme
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Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilen bu düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyor. BDDK, basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı amaçlıyor.Yasaklı şifre kombinasyonlarıYeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık geçerli olmayacak. Müşteriler, ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulmasını zorunlu kılacak.Gelecek hafta başlıyorTürkiye genelinde uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak. Müşteriler, daha karmaşık ve güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/trafik-cezalari-katlaniyor-yuzde-45-civarinda-zam-yolda-1088699119.html
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ortak atm, atm, tl, tl, tl, şifre, şifreleme, yasak
ortak atm, atm, tl, tl, tl, şifre, şifreleme, yasak
ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
11:48 02.10.2024 (güncellendi: 11:49 02.10.2024)
ATM'lerde basit ve tahmin edilebilir şifrelerin kullanımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla sona eriyor. Gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında '1923', '1453', '1903', '5353' gibi yaygın olarak kullanılan şifreler yasaklanacak.
Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilen bu düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyor. BDDK, basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı amaçlıyor.
Yasaklı şifre kombinasyonları
Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık geçerli olmayacak. Müşteriler, ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulmasını zorunlu kılacak.
Türkiye genelinde uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak. Müşteriler, daha karmaşık ve güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.