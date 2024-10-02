https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/arkansas-yetkilileri-genclerin-ruh-sagligini-kotuye-etkiledigini-iddia-ederek-youtubea-dava-acti-1088669574.html

Arkansas yetkilileri, 'gençlerin ruh sağlığını kötüye etkilediğini' iddia ederek Youtube'a dava açtı

Arkansas yetkilileri, 'gençlerin ruh sağlığını kötüye etkilediğini' iddia ederek Youtube'a dava açtı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Arkansas eyaleti, Pazartesi günü Youtube ve bağlı olduğu şirket olan Alphabet'e, video paylaşım platformunun kasıtlı olarak bağımlılık yarattığını ve... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:06+0300

2024-10-02T11:06+0300

2024-10-02T11:06+0300

dünya

abd

arkansas

youtube

dava

iddia

google alphabet

alphabet

ruh sağlığı

gençler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088666211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c89bf6fba9bd957c79034210c6a98cd.jpg

Arkansas, Pazartesi günü Youtube ve ana şirketi Alphabet'e dava açtı. Yetkililer, video paylaşım platformunun kasıtlı bir şekilde bağımlılığa neden olduğu ve eyaletteki gençlerin ruh sağlığını kötü yönde etkilediğini öne sürerek dava açtı.Başsavcı Tim Griffin, Youtube'u 'eyaletin ticari uygulamalarını ve kamu zararı yasalarını ihlal etmekle' suçlayarak açtığı davada, sitenin bağımlılık yarattığını ve eyaletin gençler için sunduğu ruh sağlığı ve diğer hizmetler için milyonlarca dolar harcamasına neden olmasını gerekçe gösteriyor.Davada, 'Youtube'un zararlı içerikleri çoğaltması, kullanıcılara dopamin dozlar vererek gençlerin katılımını ve reklam gelirlerini arttırmasından' bahsedilirken 'gençlerin zihinsel sorunlarının sosyal medya ve özellikle Youtube'un büyümesiyle paralel olarak arttığı' iddia edildi.Google suçlamaları kabul etmediDava açılan Alphabet, davanın iddialarını reddederken Google sözcüsü Jose Castaneda, 'gençlere daha güvenli ve daha sağlıklı bir deneyim sunmanın asıl amaçları olduğunu, gençlik, ruh sağlığı ve ebeveynlik uzmanlarıyla işbirliği yaparak gençlere yaşlarına uygun deneyimler ve ebeveynlere kontrol sunmak için belirli hizmetler ve politikalar oluşturduklarını' açıkladı.Bir hesap olmadan video izlemenin mümkün olduğu platformda, kurallara göre 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları, ebeveynlerinin hesabına bağlı olmalıdır.Arkansas'da açılan bu dava, sosyal medya sitelerinin gençler üzerindeki etkisinin önemini vurgulama çalışmalarından sadece bir tanesidir. ABD'de Haziran ayında, bir doktor devlet yetkililerine, nasıl sigara paketlerinin üzerinde uyarı etiketleri varsa sosyal medya platformlarında da gençlerin hayatları üzerindeki etkilerinin gösterildiği uyarı etiketlerinin konulması için çağrıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdnin-onemli-yargiclarindan-metha-googlein-yasa-disi-davrandigina-karar-verdi-1086584174.html

arkansas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, arkansas, youtube, dava, iddia, google alphabet, alphabet, ruh sağlığı, gençler, sosyal medya