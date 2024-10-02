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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/arkansas-yetkilileri-genclerin-ruh-sagligini-kotuye-etkiledigini-iddia-ederek-youtubea-dava-acti-1088669574.html
Arkansas yetkilileri, 'gençlerin ruh sağlığını kötüye etkilediğini' iddia ederek Youtube'a dava açtı
Arkansas yetkilileri, 'gençlerin ruh sağlığını kötüye etkilediğini' iddia ederek Youtube'a dava açtı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Arkansas eyaleti, Pazartesi günü Youtube ve bağlı olduğu şirket olan Alphabet'e, video paylaşım platformunun kasıtlı olarak bağımlılık yarattığını ve... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:06+0300
2024-10-02T11:06+0300
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Arkansas, Pazartesi günü Youtube ve ana şirketi Alphabet'e dava açtı. Yetkililer, video paylaşım platformunun kasıtlı bir şekilde bağımlılığa neden olduğu ve eyaletteki gençlerin ruh sağlığını kötü yönde etkilediğini öne sürerek dava açtı.Başsavcı Tim Griffin, Youtube'u 'eyaletin ticari uygulamalarını ve kamu zararı yasalarını ihlal etmekle' suçlayarak açtığı davada, sitenin bağımlılık yarattığını ve eyaletin gençler için sunduğu ruh sağlığı ve diğer hizmetler için milyonlarca dolar harcamasına neden olmasını gerekçe gösteriyor.Davada, 'Youtube'un zararlı içerikleri çoğaltması, kullanıcılara dopamin dozlar vererek gençlerin katılımını ve reklam gelirlerini arttırmasından' bahsedilirken 'gençlerin zihinsel sorunlarının sosyal medya ve özellikle Youtube'un büyümesiyle paralel olarak arttığı' iddia edildi.Google suçlamaları kabul etmediDava açılan Alphabet, davanın iddialarını reddederken Google sözcüsü Jose Castaneda, 'gençlere daha güvenli ve daha sağlıklı bir deneyim sunmanın asıl amaçları olduğunu, gençlik, ruh sağlığı ve ebeveynlik uzmanlarıyla işbirliği yaparak gençlere yaşlarına uygun deneyimler ve ebeveynlere kontrol sunmak için belirli hizmetler ve politikalar oluşturduklarını' açıkladı.Bir hesap olmadan video izlemenin mümkün olduğu platformda, kurallara göre 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları, ebeveynlerinin hesabına bağlı olmalıdır.Arkansas'da açılan bu dava, sosyal medya sitelerinin gençler üzerindeki etkisinin önemini vurgulama çalışmalarından sadece bir tanesidir. ABD'de Haziran ayında, bir doktor devlet yetkililerine, nasıl sigara paketlerinin üzerinde uyarı etiketleri varsa sosyal medya platformlarında da gençlerin hayatları üzerindeki etkilerinin gösterildiği uyarı etiketlerinin konulması için çağrıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdnin-onemli-yargiclarindan-metha-googlein-yasa-disi-davrandigina-karar-verdi-1086584174.html
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abd, arkansas, youtube, dava, iddia, google alphabet, alphabet, ruh sağlığı, gençler, sosyal medya
abd, arkansas, youtube, dava, iddia, google alphabet, alphabet, ruh sağlığı, gençler, sosyal medya

Arkansas yetkilileri, 'gençlerin ruh sağlığını kötüye etkilediğini' iddia ederek Youtube'a dava açtı

11:06 02.10.2024
© AP Photo / Andrew DeMilloArkansas Youtube davası
Arkansas Youtube davası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Andrew DeMillo
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ABD'nin Arkansas eyaleti, Pazartesi günü Youtube ve bağlı olduğu şirket olan Alphabet'e, video paylaşım platformunun kasıtlı olarak bağımlılık yarattığını ve eyaletteki gençlerin ruh sağlığını kötü yönde etkilediği gerekçesiyle dava açtı.
Arkansas, Pazartesi günü Youtube ve ana şirketi Alphabet'e dava açtı. Yetkililer, video paylaşım platformunun kasıtlı bir şekilde bağımlılığa neden olduğu ve eyaletteki gençlerin ruh sağlığını kötü yönde etkilediğini öne sürerek dava açtı.
Başsavcı Tim Griffin, Youtube'u 'eyaletin ticari uygulamalarını ve kamu zararı yasalarını ihlal etmekle' suçlayarak açtığı davada, sitenin bağımlılık yarattığını ve eyaletin gençler için sunduğu ruh sağlığı ve diğer hizmetler için milyonlarca dolar harcamasına neden olmasını gerekçe gösteriyor.
Davada, 'Youtube'un zararlı içerikleri çoğaltması, kullanıcılara dopamin dozlar vererek gençlerin katılımını ve reklam gelirlerini arttırmasından' bahsedilirken 'gençlerin zihinsel sorunlarının sosyal medya ve özellikle Youtube'un büyümesiyle paralel olarak arttığı' iddia edildi.

Google suçlamaları kabul etmedi

Dava açılan Alphabet, davanın iddialarını reddederken Google sözcüsü Jose Castaneda, 'gençlere daha güvenli ve daha sağlıklı bir deneyim sunmanın asıl amaçları olduğunu, gençlik, ruh sağlığı ve ebeveynlik uzmanlarıyla işbirliği yaparak gençlere yaşlarına uygun deneyimler ve ebeveynlere kontrol sunmak için belirli hizmetler ve politikalar oluşturduklarını' açıkladı.
Bir hesap olmadan video izlemenin mümkün olduğu platformda, kurallara göre 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları, ebeveynlerinin hesabına bağlı olmalıdır.
Arkansas'da açılan bu dava, sosyal medya sitelerinin gençler üzerindeki etkisinin önemini vurgulama çalışmalarından sadece bir tanesidir.
ABD'de Haziran ayında, bir doktor devlet yetkililerine, nasıl sigara paketlerinin üzerinde uyarı etiketleri varsa sosyal medya platformlarında da gençlerin hayatları üzerindeki etkilerinin gösterildiği uyarı etiketlerinin konulması için çağrıda bulunmuştu.
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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