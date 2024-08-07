https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdnin-onemli-yargiclarindan-metha-googlein-yasa-disi-davrandigina-karar-verdi-1086584174.html

ABD'nin önemli yargıçlarından Metha, Google'ın yasa dışı davrandığına karar verdi

ABD'nin önemli yargıçlarından Metha, Google'ın yasa dışı davrandığına karar verdi

Sputnik Türkiye

ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, Google'ın piyasadaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığına karar verdi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T13:43+0300

2024-08-07T13:43+0300

2024-08-07T13:43+0300

google

dava

tekel

dünya

yargıç

antitröst

akıllı telefon

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ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, internet aramalarında ve ilgili reklamlardaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığı yönünde karar verdi.Aynı zamanda Google'ın varsayılan arama motoru olmak için milyarlarca dolar ödediğini vurgulayan Yargıç, bunun suç olduğunu hatırlattı.Yargıç Metha 277 sayfalık gerekçeli kararında “Google tekelci ve tekelini korumak için hamleler yaptı” dedi.Varsayılan arama motoru olma hamlesi suçlu bulunmuştuGoogle'ın akıllı telefonların varsayılan arama motoru olmak için yaptığı anlaşmada 20 milyar dolar ödemesi dolayısıyla ilgili merciiler tarafından 2020’de yılında dava edilmişti. Google'a açılan antitröst davasını Google kaybetti. Karar, Google’ın yöntemlerini yeniden şekillendirebilir.

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