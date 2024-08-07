https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdnin-onemli-yargiclarindan-metha-googlein-yasa-disi-davrandigina-karar-verdi-1086584174.html
ABD'nin önemli yargıçlarından Metha, Google'ın yasa dışı davrandığına karar verdi
ABD'nin önemli yargıçlarından Metha, Google'ın yasa dışı davrandığına karar verdi
Sputnik Türkiye
ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, Google'ın piyasadaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığına karar verdi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T13:43+0300
2024-08-07T13:43+0300
2024-08-07T13:43+0300
google
dava
tekel
dünya
yargıç
antitröst
akıllı telefon
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ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, internet aramalarında ve ilgili reklamlardaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığı yönünde karar verdi.Aynı zamanda Google'ın varsayılan arama motoru olmak için milyarlarca dolar ödediğini vurgulayan Yargıç, bunun suç olduğunu hatırlattı.Yargıç Metha 277 sayfalık gerekçeli kararında “Google tekelci ve tekelini korumak için hamleler yaptı” dedi.Varsayılan arama motoru olma hamlesi suçlu bulunmuştuGoogle'ın akıllı telefonların varsayılan arama motoru olmak için yaptığı anlaşmada 20 milyar dolar ödemesi dolayısıyla ilgili merciiler tarafından 2020’de yılında dava edilmişti. Google'a açılan antitröst davasını Google kaybetti. Karar, Google’ın yöntemlerini yeniden şekillendirebilir.
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google, dava, antitröst, google neden dava edildi, amit metha, metha
google, dava, antitröst, google neden dava edildi, amit metha, metha
ABD'nin önemli yargıçlarından Metha, Google'ın yasa dışı davrandığına karar verdi
ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, Google'ın piyasadaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığına karar verdi.
ABD Bölge Yargıcı Amit Metha, internet aramalarında ve ilgili reklamlardaki tekelini korumak için yasa dışı davrandığı yönünde karar verdi.
Aynı zamanda Google'ın varsayılan arama motoru olmak için milyarlarca dolar ödediğini vurgulayan Yargıç, bunun suç olduğunu hatırlattı.
Yargıç Metha 277 sayfalık gerekçeli kararında “Google tekelci ve tekelini korumak için hamleler yaptı” dedi.
Varsayılan arama motoru olma hamlesi suçlu bulunmuştu
Google'ın akıllı telefonların varsayılan arama motoru olmak için yaptığı anlaşmada 20 milyar dolar ödemesi dolayısıyla ilgili merciiler tarafından 2020’de yılında dava edilmişti.
Google'a açılan antitröst davasını Google kaybetti. Karar, Google’ın yöntemlerini yeniden şekillendirebilir.