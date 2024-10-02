https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/afad-acikladi-karsta-39-buyuklugunde-deprem-1088693908.html
AFAD açıkladı: Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), art arda deprem açıklaması geldi. Konya'daki depremin ardından Kars'tan da hissedilen bir deprem... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:36+0300
2024-10-02T10:36+0300
2024-10-02T10:42+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kars
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'ın Shirak köyünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kars'a 23.92 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Saat 02:38'deki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak kaydedildi. "Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu?" sorularının yanıtları AFAD'ın paylaştığı son depremler listesiyle yanıt bulmuş oldu.AFAD, ayrıca Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/afad-duyurdu-konyada-deprem-son-depremler-konya-deprem-mi-oldu-konya-deprem-1088686496.html
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AFAD açıkladı: Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
10:36 02.10.2024 (güncellendi: 10:42 02.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), art arda deprem açıklaması geldi. Konya'daki depremin ardından Kars'tan da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Kars'a 23.92 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'ın Shirak köyünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kars'a 23.92 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Saat 02:38'deki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak kaydedildi.
"Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu?" sorularının yanıtları AFAD'ın paylaştığı son depremler listesiyle yanıt bulmuş oldu.
AFAD, ayrıca Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.