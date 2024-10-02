https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/afad-acikladi-karsta-39-buyuklugunde-deprem-1088693908.html

AFAD açıkladı: Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Kars'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), art arda deprem açıklaması geldi. Konya'daki depremin ardından Kars'tan da hissedilen bir deprem... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T10:36+0300

2024-10-02T10:36+0300

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kars

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'ın Shirak köyünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kars'a 23.92 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Saat 02:38'deki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak kaydedildi. "Kars'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars'ta nerede oldu?" sorularının yanıtları AFAD'ın paylaştığı son depremler listesiyle yanıt bulmuş oldu.AFAD, ayrıca Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/afad-duyurdu-konyada-deprem-son-depremler-konya-deprem-mi-oldu-konya-deprem-1088686496.html

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