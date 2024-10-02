https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/3-ulkeye-ucuslar-iptal-edildi-1088688281.html

3 ülkeye uçuşlar iptal edildi

3 ülkeye uçuşlar iptal edildi

Sputnik Türkiye

Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti. Havayolu şirketi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T07:54+0300

2024-10-02T07:54+0300

2024-10-02T07:54+0300

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Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleriİran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html

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irak

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israil

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