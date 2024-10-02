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EKONOMİ
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3 ülkeye uçuşlar iptal edildi
3 ülkeye uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti. Havayolu şirketi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T07:54+0300
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ekonomi
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
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pegasus havayolları
iptal
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Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleriİran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html
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3 ülkeye uçuşlar iptal edildi

07:54 02.10.2024
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA
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Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti. Havayolu şirketi, güvenlik riskleri sebebiyle bugün ve yarın bu bölgelere planlanan seferlerin yapılmayacağını duyurdu.
Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleri

İran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.
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