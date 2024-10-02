https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/3-ulkeye-ucuslar-iptal-edildi-1088688281.html
3 ülkeye uçuşlar iptal edildi
3 ülkeye uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti. Havayolu şirketi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T07:54+0300
2024-10-02T07:54+0300
2024-10-02T07:54+0300
ekonomi
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
pegasus
pegasus havayolları
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iptal
iptal kararı
uçuş iptal
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Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleriİran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html
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irak
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3 ülkeye uçuşlar iptal edildi
Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti. Havayolu şirketi, güvenlik riskleri sebebiyle bugün ve yarın bu bölgelere planlanan seferlerin yapılmayacağını duyurdu.
Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.
Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleri
İran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.